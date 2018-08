Attaque terroriste contre un barrage de sÃ©curitÃ© Ã  lâ€™Est de Tripoli : Lâ€™AlgÃ©rie condamne avec vigueur

L’Algérie a condamné "avec vigueur" l'attaque terroriste qui a ciblé jeudi dernier un barrage de sécurité au niveau de l'entrée ouest de la ville de Zliten, à l'est de la capitale libyenne Tripoli, faisant des morts et des blessés parmi les membres des forces de sécurité. "L'Algérie considère cette attaque comme un acte terroriste qui dévoile encore une fois la face ignoble des groupes terroristes qui ne cessent de semer la terreur et la peur et de profaner les symboles sacrés", a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. "L'Algérie présente aux familles des victimes ses sincères condoléances ainsi que sa compassion avec les familles des blessés, réaffirmant sa solidarité avec le gouvernement et le peuple libyens dans la lutte contre le terrorisme", a ajouté le communiqué.

La Ligue arabe réitère son soutien au gouvernement d’union nationale

La Ligue arabe a condamné vendredi l'attaque "terroriste" qui a visé jeudi un barrage de la force des opérations spéciales du ministère de l'Intérieur libyen, relevant du gouvernement d'union nationale (GNA), près de la ville de Zliten, faisant quatre morts et cinq blessés. Dans un communiqué, l'organisation panarabe réitère son soutien et son entière solidarité avec l'État libyen dans sa lutte contre le terrorisme et pour l'instauration de la sécurité et de la stabilité dans le pays.

Etat d’alerte après l’attaque meurtrière de Zliten

Le gouvernement libyen soutenu par l'ONU a décrété jeudi un état d'alerte élevée dans le pays peu après une attaque meurtrière contre un poste de contrôle de sécurité de la ville occidentale de Zliten.

Le gouvernement «a décrété l'état d'alerte, et a élevé au maximum la préparation et la vigilance de toutes ses forces de sécurité», a déclaré le ministère de l'Intérieur. Le ministère a également appelé la population à «coopérer avec les forces de sécurité et à signaler tout agissement suspect et toute violation de la sécurité».

Un peu plus tôt dans la journée, une attaque terroriste a été perpétrée contre un poste de contrôle à Zliten, à quelque 160 km à l'est de Tripoli, la capitale du pays. Le ministère de l'Intérieur a garanti que la situation sécuritaire dans la région entre les villes de Zliten et d'al-Khoms était sous contrôle, et que l'autoroute reliant les deux villes serait rouverte dès que de nouvelles mesures de sécurité seraient en place.