Dans la lucarne : Il sait oÃ¹ il va

C’est vrai que depuis le 02 août dernier, la sélection nationale a un nouvel sélectionneur national. On peut dire que dans l’ensemble, il fait l’unanimité, même si des « poches » résistent encore et ont un avis contraire par rapport à celui des autres. Comme dirait l’autre, on ne peut plaire à tout le monde. C’est quelque chose de logique. Toujours est-il, il s’agit d’une nouvelle ère qui s’ouvre pour notre équipe nationale qui a perdu certainement de son aura ces derniers temps. Il faut dire que le départ du précédent coach l’a été sur une fausse note avec cette large défaite contre le Portugal, au stade de la Luz Lisbonne sur le score de 3 à 0. Ce fit le point de non-retour aussi bien pour les fans, les spécialistes que des pour les dirigeants algériens, puisqu’on mettra fin à la relation de travail dès le 24 juin 2018. Il n’y a pas lieu ici de revenir sur les pérégrinations de la FAF pour trouver un nouveau sélectionneur. On devait faire venir un mondialiste (Queiros), finalement, c’est Belmadi qui l’a été en fin du compte. Celui-ci n’a pas caché sa joie de prendre en main l’équipe. Car, il est persuadé qu’on peut redorer assez rapidement son blason. Il avait convaincu les journalistes présents. Sur le plan de la communication, il a gagné haut la main son test de passage. De plus, c’est quelqu’un qui a répondu à toutes les questions qui, semble-t-il, fâchent. Il avait été international algérien, lui qui est issu de l’émigration. Il a montré une certaine gêne avant de répondre à cette question. Il ne veut plus être appelé à répondre à cette problématique qui revient comme une rengaine concernant les joueurs «pros et locaux». Pour lui, les joueurs qui évoluent dans le championnat national sont loin d’être des « boulangers ou autres ». Ce sont des joueurs qui gagnent bien leur vie et qui roulent dans des voitures luxueuses. Pour lui, tous les joueurs seront sur la même longueur d’onde. Ce qui différencie les uns des autres, c’est de bien jouer au football et d’avoir le « S12 ». Le reste à ses yeux ne compte pas beaucoup. Car, il y a quinze ans déjà qu’il était confronté à ce même problème. Nous sommes en 2018, on a l’impression de revivre la même chose et qu’on n’avance pas. Il est temps de penser à autre chose. C'est-à-dire la stratégie de jeu, les joueurs sur lesquels il faudra compter pour concrétiser l’objectif tracé. Là, il avait affirmé sans ambages qu’il est partisan de la possession de balle. Il ne veut pas être dominé par son adversaire. C’est la meilleure façon d’assurer le succès. Pour cela, il doit laisser des joueurs comme Brahimi, Mahrez et autres garder le ballon afin de transpercer le réseau adverse et le déstabiliser. De plus, il a affiché une grande ambition, lui qui a signé un contrat de quatre ans. C’est quelqu’un qui ne veut pas concrétiser un objectif à moitié. Pour lui, il va tout faire pour remporter le trophée africain. Il veut montrer à tous les observateurs que le fait de prendre les demi-finales pour objectif est presque une hérésie. La CAN 2019, à vrai dire, c’est une façon de montrer à tous que l’on y va pour gagner, mais pas pour atteindre seulement des « tours ». C'est-à-dire, qu’indirectement, il est contre le défaitisme. Dès son premier contact avec la presse, il a prouvé qu’il sait où, même s’il avait affirmé qu’il n’est pas

« un kamikaze », il va. C’est quelqu’un qui a la tête sur les épaules. Il a les moyens de redonner de la joie aux supporters algériens qui sont des connaisseurs. Cela passera par une plus grande motivation de nos capés. Ces derniers doivent rééditer leur performance de 2014 au mondial brésilien. Il est persuadé que le

« groupe Algérie » a de la qualité et il est capable d’étonner tout le monde. Cela ne peut se refaire que par le travail et la discipline.

Hamid Gharbi