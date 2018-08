Championnat du Liberia : Reprise aprÃ¨s plus dâ€™une annÃ©e

Le Championnat de football de première division du Liberia débutera le 27 août pour prendre fin le 30 mai 2019, après plus d'une année de sa suspension, a rapporté la presse locale citant l'Association libérienne de football (LFA). Douze clubs prendront part à l'édition 2018-2019 et seront répartis en deux groupes pour des matches en aller et retour. Les premiers de chaque groupe se retrouveront plus tard pour disputer le titre national. Il est à rappeler que le Championnat de football au Liberia est à l’arrêt en raison de dissensions au sein de la LFA. Les élections d’avril dernier n’ont pas permis d’avoir un nouveau président à la tête de l’instance, aucun des candidats n’ayant obtenu la majorité des suffrages. De nouvelles assises sont prévues le 8 septembre prochain à l’issue de nouvelles élections. Le vice-président du bureau sortant, Musa Shannon et le président de LISCR, club phare du pays, Mustapha Raji, sont les postulants pour le poste de président.