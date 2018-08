Ligue 1 (2e JournÃ©e-mise Ã  jour), NAHD-USMA , DRBT-MCA et ASAM-ESS : Entre tÃ©nors

La deuxième journée de Ligue1 sera complétée aujourd’hui par le déroulement des trois dernières rencontres au programme. Elles ont été reportées en raison de la participation du MCA, de l’ESS et de l’USMA aux compétitions africaines. Ceci dit, le derby du Centre, qui sera abrité par le petit stade du 20-Août, ne va pas offrir du beau spectacle aux présents et ce malgré cette belle affiche. Lors de la première journée, l’USMA avait réussi à prendre les trois points du succès devant une équipe du DRBT qui n’avait joué qu’une mi-temps où elle avait pu inscrire un splendide but. En seconde mi-temps, les tadjenantis du tunisien Hammadi Dhou se sont effondrés en encaissant trois buts sur des erreurs défensives assez nettes. Par conséquent, les usmistes ont entamé ce présent exercice avec le plein. Ce qui n’est pas le cas de leurs adversaires du jour. Il faut dire que les nahdistes, à Constantine, étaient menés au score avant que Khacef, dans les dix dernières secondes du temps additionnel, n’égalise suite à une sortie hasardeuse et à une défense qui avait déserté son camp. Qu’en sera-t-il cette fois-ci ? Ce sera très difficile pour les deux protagonistes. Un nul est plus qu’indiqué.

A Tadjenanet, le MCA aura à effectuer un périlleux déplacement pour y affronter cette formation du DRBT, capable du meilleur comme du pire. Certes, le MCA a l’habitude de réaliser de bons résultats. Toutefois, l’équipe joue sur plusieurs tableaux et ses prestations sont des plus quelconques comme le montre sa défaite en Ligue des champions devant les marocains du Difaâ EL Djadidi sur le net score de 2-0. Le problème du MCA, c’est qu’il possède une défense «passoire». Ses défenseurs se laissent balloter sons rien faire. Ils sont loin d’être bons sur l’homme et vont au charbon, comme l’on dit, goulument. De plus, les supporters sont en train de demander tout simplement les départs de Casoni et de Kaci Saïd Kamel, le Directeur Général. La situation est grave du fait que les supporters n’ont pas reconnu leur équipe qui joue vraiment très mal sans presque une tactique de jeu appropriée et surtout claire. On verra bien le comportement des joueurs devant le DRBT chez lui.

Le match ASAM-ESS a été délocalisé. Au lieu qu’il se joue à Demène Debih d’Aïn M’moma, il se jouera à Batna et à huis clos. A cause des déclarations du président du club recevant qui a été suspendu six mois. C’est une aubaine pour les sétifiens de faire le plein comme ils l’avaient fait au stade du 08-mai 45, devant les abassis sur le net score de 3 à 0. Toujours est-ils, les m’lilis avaient aussi gagné sur tapis verts (forfait) devant le CRB. Ce nouveau promu, et en dépit des obstacles qui se dressent devant lui, ne cède rien. Il s’agit de battants qui vont faire souffrir leurs opposants du jour. Si DRBT-MCA et NAHD-USMA seront télévisés, ce n’est pas le cas du match ASAM-ESS à cause du huis clos.

L'AS Aïn M’lila accueillera l'ES Sétif au stade 1er-Novembre-1954 de Batna, samedi, à 17h00 en match décalé de la 2e journée du championnat de Ligue 1, a indiqué la Ligue de football professionnel (LFP). L'ASAM, qui a remporté son match de la première journée sans avoir joué après le forfait du CR Belouizdad, est obligée de recevoir loin de ses bases après la décision de la commission d'audit des stades de ne pas homologuer Demane-Debbih. En Ligue 2, le NC Magra se trouve dans la même situation puisqu'il devra s'«exiler» pour accueillir aujourd’hui (17h00) au stade 8-Mai-1945 de Sétif, l'ES Mostaganem dans le cadre de la 3e journée du championnat.

H. G.

Programme : aujourd’hui à 17h

À Batna : ASAM-ESS (huis clos)

Au stade du 20-Août : NAHD-USMA

À Tadjenanet : DRBT-MCA

ASAM-ESS domicilié au stade 1er-Novembre de Batna