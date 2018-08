Equipe nationale, Mbolhi, Feghouli, Ounas et Belfodil : le retour

Djamel Belmadi, fraîchement nommé à la tête des Verts, n’a toujours pas communiqué sa première liste en prévision de Gambie-Algérie. Alors que les premiers noms des joueurs convoqués commencent à filtrer, le public attend toujours de connaître quelle allure aura le groupe avec lequel compte travailler dans le futur le nouveau sélectionneur. Wait & see.

Initialement, la liste de Djamel Belmadi pour le prochaine stage d’avant le déplacement en Gambie, le 5 septembre prochain, devait être communiquée le dimanche 19 août. Soit le lendemain de la conférence de presse du sélectionneur national, sa première après son installation officielle, la matinée même, dans ses nouvelles fonctions.

Néanmoins, une semaine après, la fameuse liste est encore gardée au secret. Il semblerait à priori que Djamel Belmadi veut prendre tout son temps pour arrêter sa liste, laquelle comptera en principe une trentaine de joueurs.

Le nouveau sélectionneur, arrivé avec sa méthode de travail et ses idées, compte bien choisir ses hommes. Il ne veut pas, autrement dit, préparer ce déplcament comptant pour les éliminatoires pour la CAN-2019 avec l’ancien groupe, puis prendre le temps de changer plus tard, comme l’ont fait ses prédécésseurs, entre autre Lucas Alcaraz.

Djamel Belmadi, qui connaît bien l’équipe nationale et ses joueurs veut choisir d’emblée ses hommes. Il a déjà une idée sur les cadres sur lesquels il veut compter et compte bien leur faire appel d’emblée.

C’est le cas par exemple de Rais Mbolhi qui vient de recevoir officiellement sa convocation pour la Gambie. Le gardien et capitaine d’Al Wihda , qui n’a plus rejoué en sélection depuis plus d’une année, fera donc officiellement son retour.

Convoqué une seule fois par Rabah Madjer pour le match amical face au Portugal (défaite 3-0), Rais Mbolhi avait alors décliné la convocation sous prétexte qu’il était en vacances, donc inapte à jouer. Il avait expliqué tout ça, pour rappel, à la FAF dans un e-mail.

Naturellement, on serait tenté de croire que Mbolhi ne sera pas convoqué pour encore un temps, dans la mesure où sa non-participation au match du Portugal avait suscité de vives polémiques, mais il semble clairement que Belmadi veut faire table rase du passé et rouvrir les portes de la sélection à tout le monde pour peu qu’il adhère à sa politique.

C’est ainsi que le sélectionneur national a envoyé une convocation à Ryad Boudebouz. Djamel Belmadi veut sans doute voir ce que peut donner le milieu de terrain, très en vue en ce début de saison au Real Betis, à la sélection. Souvent juste à chacune de ses convocations, Ryad Boudebouz, plus ancien joueur de la sélection, se voit offrir une chance en or de s’imposer enfin chez les Verts.

Il est aussi attendu qu’Ishak Belfodil, Sofiane Feghouli et Adam Ounas prennent part au premier stage de l’EN sous les commandes de Djamel Belmadi. Tous ces joueurs n’ont plus été appelés en sélection depuis près d’une année.

Dans tous les cas, il est attendu que la liste finale pour la Gambie soit communiquée au courant de cette semaine. Il est utile de signaler que le stage de Sidi-Moussa débutera le 3 septembre prochain. Les Verts y effectueront deux à trois séances d’entraînements avant le déplacement à Banjul, prévu le 5 ou le 6 septembre.

Amar B.