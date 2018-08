Abderrahmane Mebtoul, économiste : Les 11 piliers de la nouvelle politique socioéconomique

Dans cet entretien qu’il nous a accordé, le professeur Abderrahmane Mebtoul revient sur la conjoncture socioéconomique de l’Algérie et les derniers développements de l’actualité en lien avec le contexte économique mondial et son impact sur notre pays. Il a également abordé les perspectives qui s’offrent à notre pays et ce qui devrait préfigurer son avenir, en énumérant un certain nombre d’axes autour

desquels s’articule le développement socioéconomique dans les années à venir.

El Moudjahid : Dans l’interview que vous avez donnée à l’American Herald Tribune, le 11 août 2018, vous avez fait un bilan de l’économie algérienne. Quelles sont les principales conclusions auxquelles vous avez abouti ?



Abderrahmane Mebtoul : Au total, selon le document officiel présenté par le Premier ministre à l’APN, fin 2017, les programmes de développent ont nécessité, durant la période allant de 2001 à 2017, une enveloppe de 531,8 milliards de dollars et le budget de fonctionnement et de gestion pour la même période une dépense de l’ordre de 649,9 milliards de dollars, soit au total 1.187,7 milliards de dollars. Nous avons eu plusieurs mesures : la règle des 49/51% instaurée en 2009, puis le passage du Remdoc au Credoc comme mode de financement, ensuite les licences d’importation, et on annonce d’autres mesures à la fin de l’année pour se conformer aux engagements internationaux. Qu’en a-t-il été réellement après que plusieurs responsables aient déclaré une facture d’importation de 30 milliards de dollars entre 2016/2017? Selon les données du gouvernement, la balance commerciale concernant les exportations et les importations de 2012 à 2017 a évolué ainsi. En 2012, les exportations ont été de 71,7 milliards de dollars dont 70,5 constituées d’hydrocarbures (H), en 2013 : 64,8 milliards de dollars dont 63,8 (H), en 2014 : 60,1 milliards de dollars dont 58,4 milliards de dollars (H), en 2015 : 34,5 milliards de dollars dont 33,1 (H), en 2016 : 29,3 milliards de dollars dont 27,9 milliards de dollars (H), de 32,9 milliards USD en 2017 dont 31,6 provenant des hydrocarbures (H). Parallèlement, les exportations de biens hors hydrocarbures entre 2012- 2017 ont fluctué entre 1 et 1,5 milliard de dollars dont 1,3 pour 2017 mais concentrées sur trois catégories de biens, les engrais minéraux ou chimiques azotés,

« les ammoniacs anhydres et les sucres qui représentent à eux seuls près de 72 % du total. Quant aux importations, elles ont évolué ainsi: 51,5 milliards de dollars en 2012, 54,9 milliards de dollars en 2013, 59,6 milliards de dollars en 2014, 52,6 milliards de dollars en 2015, 49,7 milliards de dollars en 2016, 48,7 milliards de dollars en 2017. Le déficit commercial de l'Algérie au 1er semestre 2018 s'est chiffré à 2,956 milliards de dollars contre un déficit de 5,657 milliards de dollars durant la même période de 2017, soit un recul du déficit de 47,75%, selon le Centre national de l'informatique et des statistiques des Douanes (Cnis).

Entre janvier et fin juin 2018, les exportations ont augmenté à 19,828 milliards de dollars (mds usd) contre 17,616 mds usd sur la même période de 2017, soit une hausse de 2,21 mds usd (+12,56%), précise le Cnis. Pour les importations, elles sont estimées à 22,784 mds usd contre 23,273 mds usd à la même période de l'année écoulée, soit une diminution de 489 millions de dollars (-2,1%). Les exportations ont assuré la couverture des importations à hauteur de 87% contre 76% à la même période de l'année précédente. Mais le seul document de référence n’est pas la balance commerciale mais la balance des paiements qui tient compte des mouvements entrées/sorties de devises des services et des transferts légaux de capitaux.

Ainsi, selon le FMI, se référant aux données de la Banque d’Algérie, la sortie des revenus hors facteurs (débit) souvent oubliés pouvant facilement faire l’objet de surfacturations, constitués des services, elles ont été de 10,8 milliards de dollars en 2012, 10,7 milliards de dollars en 2013, 11,7 milliards de dollars en 2014, 10,9 milliards de dollars en 2015, 10,7 milliards de dollars en 2016, environ 9/10 milliards de dollars en 2017. Ce qui nous donne le solde de la balance des paiements entre 2012 et 2017 : 2012: positif 12,05 milliards de dollars, 2013: positif -0,1 milliard de dollars, 2014 : négatif 5,8 milliards de dollars, 2015 : négatif 27,5 milliards de dollars, 2016 : négatif 26,3 milliard de dollars, 2017 : négatif (-) à 23,3 milliards de dollars.



Vous avez également émis l’hypothèse que l’Algérie, grâce à une rationalisation de la dépense publique et à une bonne gouvernance, peut fonctionner avec un baril de 60/70 dollars. Des explications ?



Au préalable, tous les rapports internationaux 2015/2018 relèvent que l’Algérie est un acteur stratégique de la stabilité de la région méditerranéenne et africaine, comme j’ai eu à le souligner dans deux interviews, à l’American Herald Tribune et au quotidien français la Tribune Fr. Sur le plan économique, dans son rapport 2018 sur le climat d’investissement dans le monde, le département d’Etat américain relève que l’Algérie est un marché lucratif, offrant un potentiel important pour les compagnies américaines en matière d’investissement comprenant l’agriculture, le tourisme, les technologies de l’information et de la communication, l’industrie, l’énergie (fossile et renouvelable), la construction et la santé. Au plan financier, les banques en Algérie affichent une solide santé financière malgré la baisse des liquidités. Les actifs non performants du secteur bancaire avoisinent un taux de 5%, qui représente la norme pour les marchés émergents.

Si le département d’Etat soutient que la règle dite “51/49”, régissant l’investissement étranger “pose des défis” aux investisseurs américains, il constate que cette mesure “entrave” en particulier l’accès des PME au marché algérien car ces petites et moyennes entreprises ne disposent pas de ressources humaines et financières qui leur permettent de répondre aux exigences de l’investissement. Par ailleurs, le rapport note l’instabilité du cadre législatif, ce qui constitue un autre frein à l’investissement, relève le rapport. « Les firmes internationales actives en Algérie se plaignent parfois que les lois et les régulations changent souvent et sont appliquées de manière inéquitable, renforçant la perception du risque commercial pour les investisseurs étrangers. Pour répondre directement à votre question, il s’agit de lever les contraintes tant internes qu’externes aux entreprises et administrations devant synchroniser la gouvernance globale de la gouvernance locale et celle de l’entreprise, avoir une vision stratégique sur dix à 20 ans afin d’optimaliser l’effet de la dépense publique afin que le prix d’équilibre de 60/70 dollars puisse éviter les tensions budgétaires, l’Algérie possédant des atouts. Pour les données de 2017, l’endettement est faible, 20% du PIB, la dette extérieure, 2,5% du PIB, et le secteur bancaire reste capitalisé, le ratio de solvabilité étant de 17%. L’Algérie possède d’importantes potentialités hors hydrocarbures : plus de 1000 km de côtes, un paysage diversifié (Nord-Hauts plateaux, désert) , les nouvelles technologies, l’agriculture tout en étant réaliste, étant un pays semi-aride important. Le développement industriel selon le programme du gouvernement vise la promotion de l’activité industrielle par l’instauration d’une dynamique territoriale autour des centres techniques industriels, de consortiums et de clusters pour permettre le renforcement des capacités et la diversification des produits des filières industrielles. Dans le cadre des politiques de développement de l’activité industrielle, les filières prioritaires qui devraient bénéficier d’avantages fiscaux sont les suivantes : sidérurgique, mécanique et métallique, électrique et électronique, agro-alimentaire, manufacturière, chimie-plastique, Sonatrach ambitionnant de développer cette filière avec de grandes compagnies) et pharmaceutique (le secteur de l’industrie pharmaceutique est estimé à 3,3 Mds d’euros à fin 2016, matériaux de construction (en 2017 autosatisfaction en ciment et la filiale Lafarge Alger ayant commencé l’exportation). Il est prévu des projets de clusters qui permettront d’encourager la création, la participation et le renforcement des associations professionnelles constituant un espace intermédiaire de concertation et de consultation, à l’effet de dégager des visions consensuelles sur le moyen et le long terme concernant le développement industriel ainsi que l’émergence d’une véritable sous-traitance, actuellement embryonnaire, par le renforcement des relations industrie-université-grandes écoles-instituts pour la promotion de la recherche/développement et de l’innovation dans les entreprises industrielles.

Les efforts de recherche relayés par les clusters permettront ainsi aux entreprises de persévérer et rester dans le cadre de l’innovation pour une meilleure compétitivité au niveau national et international. Mais il faut être réaliste, beaucoup d’efforts restent à faire. Le tissu économique, selon l’ONS, est constitué à 83% de petits commerces–services avec la dominance en termes juridiques des sociétés de personnes et des SARL, très peu de sociétés par actions.

Ce sont d’abord la majorité des PMI-PME privées algériennes gérées souvent avec la famille restreinte qui doivent ouvrir leur capital si elles veulent être compétitives avant de vouloir entrer dans le capital des entreprises publiques. Le secteur industriel représente 6,3% du produit intérieur brut (PIB) et sur ces 6,3% 95/97% sont des petites PMI-PME peu initiées au management stratégique et à l’innovation technologique, la concentration du privé étant dans le BTPH qui dépend fondamentalement de la dépense publique. Le secteur privé productif dans la sphère réelle, notamment les PMI-PME majoritaires, connaît un niveau d’endettement assez élevé auprès des banques et le secteur privé concurrentiel-exportateur est marginal. Il s’agira de dépasser la gestion volontariste afin d’avoir une véritable stratégie nationale en faveur des réformes indispensables comme facteur d’adaptation à ce phénomène total et inexorable qu’est la mondialisation. La nouvelle politique socioéconomique devrait reposer sur douze axes directeurs ne devant jamais dissocier l’économique, le politique, le social et le culturel qui seront déterminants en ce XXIe siècle.



Voulez-vous bien nous donner plus d’explications ?



Premièrement, l’objectif stratégique durant cette période de transition est la bonne gouvernance dont le pilier devra reposer sur une nouvelle gestion des ressources humaines, un nation sans son élite étant comme un corps sans âme et de mettre en œuvre une politique s’orientant vers un véritable processus démocratique, se fondant sur une société plurielle plus participative des partis politiques crédibles, permettant la responsabilisation pleine et entière de l’ensemble de la société civile, signe évident de la vitalité de toute société, conciliant la modernité et la préservation de notre authenticité, la léthargie et le statu quo étant le signe de l’immobilisme, suicidaire pour le pays. Deuxièmement, loin des discours, avoir une nette volonté politique d’aller vers une économie de marché à finalité sociale. Troisièmement, il faut une réelle décentralisation autour de pôles régionaux et la création de grands ministères, surtout ceux de l’économie et de l’éducation, avec des secrétaires d’Etat techniques.

Quatrièmement, une stabilité dans le cadre macroéconomique et financier. Cinquièmement, la nouvelle politique économique devra s’inscrire dans le cadre de l’espace Europe-Maghreb et plus globalement de l’espace économique Méditerranée/ Afrique. Sixièmement, la nouvelle politique économique devra être caractérisée par l’adaptation à l’universalisation de l’économie de marché, tenant compte des spécificités sociales, où la dominance est le consommateur et l’arbitre, les marchés financiers. Le véritable nationalisme se mesurera par la capacité des Algériens à améliorer leur niveau de vie grâce à leur contribution à la valeur ajoutée locale et mondiale. Septièmement, éviter les politiques industrielles globales, dépassées, et imaginer une nouvelle politique non de l’industrie globale mais de l’entreprise non calquée sur les anciennes organisations hiérarchiques bureaucratiques, mais sur la souplesse des organisations basées sur la décentralisation des décisions économiques, la gestion prévisionnelle des compétences, le travail en groupes tenant compte des nouvelles technologies. Huitièmement, une nouvelle politique de l’emploi renvoyant à une nouvelle politique de formation adaptée aux nouvelles technologies. Neuvièmement, muter progressivement les services collectifs, qui deviennent de plus en plus créateurs de valeur ajoutée (éducation, santé, télécommunications, transport, infrastructures) en introduisant les paramètres marchands pour tester de leur efficacité, tout en encourageant la mixité pour améliorer les prestations fournies aux consommateurs. Dixièmement, la réforme du système financier dont les banques, (cœur des réformes) et la dynamisation de la Bourse des valeurs. Onzièmement, dynamiser la démonopolisation (nouveau segment du secteur privé créateur de richesses) à ne pas confondre avec privatisation (cession d’actifs existants) ainsi que le partenariat public-privé, par les ouvertures de capital et la privatisation partielle ou totale. Douzièmement, soutenir le développement par une administration centrale et locale rénovée, améliorer le fonctionnement des marchés et des initiatives par une politique incitative d’encadrement macro-économique, réduire les inégalités sociales et revoir le système fiscal, le fonctionnement des caisses de retraite par la combinaison de l’équité verticale et horizontale.

Propos recueillis par : Fouad Irnatene