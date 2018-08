CÃ©rÃ©ales : Les cours mondiaux du blÃ© en baisse

Les prix du blé étaient en baisse vendredi à la mi-journée, achevant une semaine de correction après la flambée des prix, mais semblaient se stabiliser au-dessus des 200 euros la tonne. «Le marché est en correction. Après, est-ce que le marché a un vrai potentiel de baisse. On sait que les maïs ne vont pas être géniaux sur la partie Europe de l'Ouest, l'Australie fait face à une bonne sécheresse. On a les ingrédients pour tenir le marché sur l'année. On n'a pas les ingrédients pour s'envoler à 250 euros la tonne, mais le marché devrait rester relativement soutenu», estimait un courtier ayant requis l'anonymat. Pour la première fois en six campagnes, le Conseil international des céréales (CIC) a d'ailleurs révisé à la baisse son estimation de la récolte mondiale en cours pour le blé, de 42 millions de tonnes à 716 Mt, tandis que la production d'orge serait la plus faible depuis 2012-2013, rapportait le cabinet Inter-Courtage. Dans la matinée, la tonne de blé reculait de 1,75 euro sur l'échéance de septembre, à 202,25 euros, et de 1,50 euro sur celle de décembre, à 204,25 euros, pour 11.500 lots échangés. La tonne de maïs semblait se rapprocher de l'équilibre, regagnant 25 centimes d'euro sur l'échéance de novembre, à 184,50 euros, et perdant 75 centimes sur celle de janvier, à 185,75 euros, pour un peu plus de 120 lots échangés.