Des banques italiennes autorisÃ©es Ã  coopÃ©rer avec lâ€™Iran : Pour contourner les sanctions amÃ©ricaines

L'Italie a autorisé un certain nombre de ses banques à effectuer des transactions en euro et non en dollars avec l'Iran afin de contourner les sanctions américaines, a confié jeudi un responsable iranien à l'agence de presse Tasnim.

Le président de la Chambre de commerce irano-italienne, Ahmad Pourfallah, a déclaré que les autorités bancaires italiennes ont décidé de relancer des banques en faillite et celles de deuxième et de troisième rang en leur permettant d'avoir des transactions en euro avec l'Iran. Au lieu de travailler avec de grandes sociétés européennes qui utilisent le dollar et craignent des punitions américaines si elles violent le régime des sanctions visant Téhéran, l'Iran préférerait coopérer avec des PME italiennes qui utilisent l'euro pour leurs transactions bancaires, a indiqué M. Pourfallah. Washington s'est retiré en mai dernier de l'accord sur le programme nucléaire iranien, connu également sous le nom de Plan d'action global conjoint (JCPOA), annonçant qu'il allait réimposer des sanctions contre l'Iran. Début août, le président américain Donald Trump a signé un décret présidentiel détaillant ces sanctions qui interdisent toute transaction financière impliquant le dollar notamment dans les industries automobile et aéronautique ou encore l'achat de métaux, dont l'or.

Une deuxième vague de sanctions visant les transactions relatives au pétrole et celles entre les institutions financières étrangères et la Banque centrale d'Iran entrera en vigueur le 5 novembre. M. Trump a averti que ceux qui ne réduiront pas leurs liens économiques avec l'Iran pourraient «risquer de graves conséquences».