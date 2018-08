Assemblage en CKD des tÃ©lÃ©phones mobile : Une opportunitÃ© idoine

L’industrie des téléphones mobiles en Algérie fait petit à petit son chemin. Après l’étape de l’assemblage en SKD (Semi Knocked Down), les opérateurs affichent leur pleine ambition de passer à l’étape CKD (Completely Knocked Down). Le directeur général adjoint de l’entreprise Iris Sat, M. Djamel Guidoum, évoque le nouveau complexe électronique en plateforme CKD à Sétif.

Dans un entretien paru dans le numéro 31 de la revue Partenaires, de la Chambre de commerce et d'industrie algéro-française, ce responsable souligne la nécessité de développer cette industrie qui est une valeur ajoutée, par la mise en place des mécanismes d’encouragement, tout en estimant que «cela va non seulement nous permettre de créer de nouveaux emplois, mais aussi maîtriser encore mieux la fabrication des produits devant permettre d’améliorer davantage leur qualité. Ces produits seront alors aisément exportables».

A ce titre, M. Guidoum a fait savoir que leurs produits sont déjà très sollicités sur les marchés extérieurs, enregistrant même des commandes pour l’exportation : «Le made in Algeria, va nous ouvrir les portes pour pénétrer les marchés des pays arabes et quelques pays africains et européens», a-t-il ajouté. Il a rappelé à cet effet qu’avant 2017, l’importateur et celui qui est dans l’assemblage payent la même taxe douanière (7%).

L’importateur était favorisé par rapport au producteur qui a des charges d’investissement qui oscillent entre 13 et 15%. Cela nous a découragés en quelque sorte.

Mais ce qui a boosté cette industrie, a-t-il dit «c’est la mise en place des licences d’importation par les pouvoirs publics pour les téléphones mobiles afin de réduire la facture des importations, dont le montant est passé de 500 millions de dollars en 2015 à 653 millions de dollars en 2016».

Le même responsable n’a pas manqué d’afficher son ambition par rapport aux grandes opportunités du marché algérien, indiquant qu’«avec plus de 40 millions d’habitants et un pouvoir d’achat juste moyen, ce marché est très prometteur». Il a précisé dans ce contexte qu’ils ont une meilleure visibilité à la faveur des amendements apportés en 2017 au cadre réglementaire.

Appuyant ses dires, il a cité à titre d’exemple les mesure de mettre en place des restrictions sur les importations : «En 2016, les marques qui activaient sur le marché algérien ont dépassé les 34 marques.

Plus de 80% de ces marques proposent des produits low cost chinois sans aucune garantie ni respect des normes internationales», a-t-il fait savoir.

En plus de l’industrie des téléphones mobiles, le directeur général adjoint de l’entreprise Iris Sat, annoncé qu’ils comptent se lancer, dans un futur proche, dans l’industrie des pneumatiques. Il s’agit d’un projet unique en Algérie et le troisième en Afrique, qui produira des pneus 100% algériens à partir du 2e semestre 2018.

M. A. Z.