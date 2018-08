CafÃ© et sucre : Les prix au plus bas en 10 ans

La livre de café arabica est passée sous la barre de 100 cents pour la première fois en 12 ans et celle de sucre brut a chuté sous les 10 cents, une situation inédite depuis dix ans, tandis que le cacao a grimpé. Le prix du robusta a creusé ses pertes pour toucher son plus bas en plus de deux ans à 1.525 dollars la tonne hier, tandis que l'arabica est repassé sous les 100 cents la livre pour la première fois depuis juillet 2006, à 99,35 cents.

«La faiblesse du réal brésilien et les prévisions d'une récolte en cours abondante au Brésil ont conduit l'arabica à son plus bas en douze ans», ont commenté les analystes du groupe bancaire allemand, Commerzbank. Le sucre a rebondi sur la semaine, après avoir creusé ses pertes et touché son plus bas depuis plus de dix ans, mardi à 300,50 dollars la tonne de sucre blanc à Londres et mercredi à 9,91 cents la livre de sucre brut à New York. «La faiblesse du réal pèse également sur le sucre», ont remarqué les analystes de Commerzbank, puisque le Brésil est également le premier producteur mondial de canne à sucre. «L'agence de prévision brésilienne Conab a actualisé ses prévisions de production pour l'année 2018-2019» et prévoit «un déclin de la production de 10% à 34,35 millions de tonnes», ont-ils ajouté. Le marché n'a cependant pas remonté la pente alors que des récoltes abondantes sont attendues chez d'autres grands producteurs, notamment en Inde, où le gouvernement encourage les raffineries à exporter leurs productions, même si les cours sur le marché mondial est peu intéressant par rapport au prix que les raffineries doivent payer aux fermiers indiens. Les prix du cacao ont bondi sur la semaine pour atteindre leur plus haut niveau en un mois vendredi à 1.732 livres sterling à Londres et à 2.367 dollars à New York. «Le marché est en pleine reprise alors que la prochaine récolte commencera dans quelques mois», selon les analystes. «En termes de fondamentaux du marché, la perspective reste négative pour la prochaine récolte africaine», ont-ils fait observer. Selon leur prévisions, l'offre venue d'Afrique de l'Ouest, qui représente plus de la moitié de la production mondiale, devrait être moins abondante que l'année précédente en raison d'une météo peu clémente. Sur le Liffe de Londres, la tonne de ROBUSTA pour livraison en novembre valait 1.542 dollars dans l'après midi de vendredi, contre 1.621 dollars le vendredi précédent. Sur l'ICE Futures US de New York, la livre d'ARABICA pour livraison en décembre valait 103,35 cents, contre 104,75 cents sept jours auparavant. A Londres, la tonne de sucre blanc pour livraison en octobre valait 311,70 dollars, exactement comme le vendredi précédent. A New York, la livre de sucre brut pour livraison en octobre valait 10,33 cents, contre 10,30 cents sept jours auparavant. A Londres, la tonne de CACAO pour livraison en décembre valait 1.728 livres sterling, contre 1.604 livres sterling le vendredi précédent. A New York, la tonne pour livraison en décembre valait 2.360 dollars, contre 2.143 dollars.