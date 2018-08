Import substitution : Toute une stratÃ©gie

L’Algérie se positionne en tête des pays africains importateurs de céramiques espagnoles durant les six premiers mois de l’année, en dépit des mesures prises par l’Etat pour juguler les flux des importations, notamment la céramique. Ainsi, la facture d’importation de ce produit très demandé sur le marché algérien de par sa qualité, a atteint 106 millions d’euros, soit une hausse de 11,44% par rapport à la même période de 2017, selon des données émanant de l’Institut espagnol pour la compétitivité des entreprises, «IVACE Internacional», rapportées par le quotidien Echorouk sur son site officiel. L’Institut espagnol n’a pas mentionné, toutefois, la nature des entreprises qui ont importé ces quantités de céramiques.

Des performances qui suscitent, chez nous, des questionnements sur l’efficacité des dispositifs du gouvernement en matière de réduction des importations mais qui soulagent les producteurs espagnols pour qui le marché algérien est «crucial», pour reprendre les propos du journal ibérique El Mundo. Un intérêt de première importance à tel point que la position algérienne sera soulevée lors de la réunion bilatérale algéro-espagnole de Haut niveau organisée en avril dernier en présence président du gouvernement espagnol Mariano Rajoy. Les industriels espagnols avaient reçu alors une réponse claire de la part des autorités algériennes qui les ont invités à investir dans le pays.

Dans le même sillage, le quotidien espagnol El Mundo a récemment indiqué que l’exportation de céramique vers l’Algérie a augmenté de 40% au mois de février 2018, suite à l’attribution de 107 licences d’importation sur les 423 demandes introduites par les importateurs algériens en début d’année. Néanmoins, notait le quotidien, malgré le classement avancé de l’Algérie, parmi le «Top 5» des pays acheteurs de céramique espagnole, les exportations de céramique vers l’Algérie ont enregistré une baisse de 34,7% par rapport à février 2017, date à laquelle l’interdiction d’importation de céramique n’était pas encore en vigueur. Il y a lieu de rappeler qu’en décembre 2017, le gouvernement algérien avait accordé des licences d’importations provisoires de céramiques espagnoles, devant expirer en mai 2018, au profit de 107 importateurs algériens à l’issue de négociations avec la partie espagnole. La décision du gouvernement d’instaurer de nouvelles mesures dans le cadre de la régulation du commerce extérieur à travers des taxes, de 30 à 200%, sur certains produits finis importés ont ressuscité les inquiétudes des industriels espagnols.

Une démarche assimilée à un coup dur pour l’industrie de la céramique dans la province de Castellion, où se concentre 60% de l’activité en question. Le ministre algérien du Commerce, M. Saïd Djellab, avait déclaré dans ce sens : «Nous allons travailler pour décourager l’importation des produits finis existants en Algérie». Aussi, a-t-il précisé qu’il «n’y aura pas de produits interdits puisque tous les produits interdits à l’importation auparavant seront versées dans le droit additionnel», c’est-à-dire qu’ils seront «découragés par des taxes allant de 30 à 200% avec l’objectif de protéger et d’encourager la production nationale». Une action censée dissuader les importateurs algériens et limiter ainsi les quantités importées, d’où les appréhensions des producteurs espagnols. Les craintes de l’association espagnole des industriels de la céramique sont amplifiées par le fait que l’Algérie a décidé de soutenir une industrie locale de céramique pour en réduire la facture des importations. Entre-temps, les producteurs nationaux de céramique se plaignent de contraintes d’approvisionnement en matières premières, ces dernières étant importées. Une autre histoire…

D. Akila