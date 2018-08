Risques du non-port du casque : La DGSN lance une campagne de sensibilisation des motards

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a lancé une campagne de sensibilisation, à travers l'ensemble du territoire national, à l'importance du port du casque par les conducteurs de motocycles.

Dans un communiqué de la DGSN rendu public jeudi, cette campagne, lancée au cours de cette semaine, sous le slogan «le non port du casque : danger de mort», insiste sur «l'importance du port du casque pour la sécurité des conducteurs des deux roues». La campagne cible les motocyclistes et les piétons, en leur fournissant «d'amples informations sur les risques du non port du casque et les mesures prises par les services de police à l'encontre des motocyclistes détenteurs de documents spécifiques à leurs deux roues». A cet effet, les services de la Sûreté nationale ont enregistré, durant le premier semestre de l'année en cours, 1.401 accidents de la route provoqués par des motocyclistes, outre 3.886 procès-verbaux dressés, lors de la même période, pour non port du casque par des conducteurs des deux roues ou leurs passagers.