TAGHIT : Un nouvel hÃ´tel en projet

La réalisation d'une nouvelle structure hôtelière, à Taghit vient d'être confirmée et permettra ainsi de renforcer les capacités d'accueil hôtelières de cette oasis enchanteresse, notamment à l'occasion des vacances et des événements célébrés dans cette localité, tout en participant efficacement à la promotion du tourisme dans la région.

Les travaux qui seront lancés, selon son promoteur touristique, dès septembre prochain (en raison d'une éventuelle clémence des températures) et qui s'étaleront sur une durée de 36 mois, permettront la réalisation d'un hôtel d'une capacité de 16 chambres, 7 suites et 32 bungalows, sur une superficie de 2 ha.

La maquette présentée pour la circonstance fait également état de la réalisation d'aires de jeux et de loisirs ainsi que d'espaces voués à des activités commerciales et artisanales. Trente postes de travail seront réservés aux jeunes de la région et une partie de l'encadrement proviendra du nouvel institut touristique de Béni-Abbès, dont l'ouverture est imminente. Cette structure touristique viendra donc conforter les capacités d'accueil dont souffre la ville de Taghit et permettra indubitablement aux visiteurs de la région, avec l'unique hôtel actuel et les quelques petites auberges, de pouvoir avoir accès à un tourisme saharien abordable et surtout accessible à leurs moyens.

Ramdane Bezza