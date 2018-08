Box-office franÃ§ais : Mission impossible toujours en tÃªte

Le 6e volet de la série "Mission impossible" reste en tête du box-office français avec un total cumulé de plus de 2,3 million de spectateurs en trois semaines d'exploitation, selon les chiffres publiés mercredi par CBO Box Office.

Projeté sur un total de 1.196 écrans, "Mission impossible : Fallout" a rassemblé plus de 441.000 spectateurs au cours de sa troisième semaine. Tourné en grande partie à Paris, le film avec Tom Cruise confirme être le blockbuster de l'été.

Le film américain "Equalizer 2", avec Denzel Washington, fait son entrée directement à la deuxième place avec près de 360.000 spectateurs en 1re semaine.

Il obtient la meilleure moyenne de 886 spectateurs par copie. «Hôtel Transylvanie 3 : des vacances monstrueuses», les aventures loufoques en dessin animé d'une famille de monstres embarquée pour une croisière, recule à la troisième place. Le film a réuni plus de 290.000 spectateurs pour sa quatrième semaine d'exploitation atteignant un total cumulé de 2,2 millions d'entrées.

«Neuilly sa mère, sa mère !» recule également d'une place avec plus de 240.000 spectateurs dans 565 salles. Sur deux semaines, plus de 766.000 spectateurs se sont déplacés pour voir le deuxième opus de la comédie musicale kitsch avec les succès d’Abba.

Le dessin animé «Les indestructibles 2» des studios Pixar se positionne en 5e place avec plus de 207.000 spectateurs. En sept semaines d'exploitation le film a rassemblé plus de 5 millions de spectateurs.