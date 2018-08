DÃ©cÃ¨s de lâ€™ancien Premier ministre indien Vajpayee : M. Ahmed Ouyahia signe le registre des condolÃ©ances

Le Premier ministre Ahmed Ouyahia a signé, lundi, au siège de l’Ambassade de la République de l’Inde, au nom du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, le registre des condoléances suite au décès de l’ancien Premier ministre indien, Atal Bihari Vajpayee.

«Au moment où le peuple ami de l’Inde vit un deuil national suite au décès de l’ancien Premier ministre, Atal Bihari Vajpayee, j’adresse, sur orientation du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, aux autorités de l’Inde et à la famille du défunt les condoléances les plus attristées de l’Algérie, peuple et gouvernement, a écrit M. Ouyahia sur le registre des condoléances. Saluant la mémoire d’une personnalités nationale «qui n’a de cesse œuvré au service de son pays et du peuple indien frère», M. Ouyahia a rappelé que l’ancien Premier ministre, Atal Bihari Vajpayee a marqué l’histoire des relations bilatérales algéro-indiennes en signant avec le Président Bouteflika la Déclaration de partenariat stratégique à l’occasion de la visite qu’a effectué le Président de la République à New Delhi en 2001 en qualité d’invité d’honneur des festivités de la fête nationale de la République de l’Inde.