M. Medelci reÃ§oit lâ€™ambassadeur sud-corÃ©en : Examen des relations bilatÃ©rales

Le président du Conseil constitutionnel, Mourad Medelci a passé en revue, lundi dernier, avec l’ambassadeur de Corée du Sud à Alger, Lee Eun-Yong, l’état des relations bilatérales et les voies et moyens de leur promotion, indique un communiqué du Conseil. Les deux parties ont passé en revue «l’état des relations bilatérales et les voies de leur promotion, notamment entre le Conseil constitutionnel et la Cour constitutionnelle de Corée du Sud». La Corée du Sud avait accueilli en 2014 la 3e session de la Conférence mondiale de la Justice constitutionnelle, dont la 5e session est prévue en Algérie en 2020.