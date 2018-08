Le MAE commÃ©more la JournÃ©e : Lâ€™offensive du Nord-constantinois a eu un impact Â« dÃ©cisif Â»

Une cérémonie commémorant la Journée nationale du Moudjahid marquant le double anniversaire de l'offensive du Nord-Constantinois (20 Août 1955) et le congrès de la Soummam (20 août 1956), a été organisée, lundi, au siège du ministère des Affaires étrangères. Lors de la cérémonie qui s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, des cadres du ministère, des Moudjahidine et des Moudjahidate, une minute de silence a été observée à la mémoire des chouhada de la Révolution et une gerbe de fleurs a été déposée devant la stèle commémorative. Dans une intervention à cette occasion, l'ambassadeur-conseiller au ministère des Affaires étrangères, Mustapha Boutoura, a mis en évidence le rôle «important» et l'impact «décisif» de l'offensive du Nord-Constantinois et du Congrès de la Soummam sur la guerre de Libération (1954-1962), rappelant le contexte de cette guerre et surtout «les pires épreuves endurées par le peuple algérien sous le joug du colonialisme français». Il a ajouté que «la commémoration de ces deux dates phares de la Révolution nous incite, notamment les générations montantes, à travailler ensemble afin de réussir les défis du moment, notamment la préservation du legs révolutionnaire et de la stabilité de l'Algérie dans un contexte régional marqué par l'instabilité et l'incertitude». M. Boutoura a appelé, par la même occasion, les jeunes «à tirer les enseignements de l'histoire de la Nation algérienne et s'inspirer des valeurs de la Révolution pour construire un avenir prospère».