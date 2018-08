21e rÃ©giment de missiles sol-air de Laghouat : Le siÃ¨ge baptisÃ© du nom du Chahid Madah Atia

Le siège du 21e régiment de missiles sol-air de Laghouat, relevant de la 4e Région militaire (4e RM-Ouargla), a été baptisé lundi du nom du Chahid Madah Atia, lors d’une cérémonie présidée au nom du commandant de la 4e RM, par le commandant de l’Ecole d’application de la défense contre avions (DCA), le général Bouaziz Hafid, indique un communiqué de la 4e Région militaire.

Cette cérémonie à laquelle ont pris part des officiers, des cadres de la 4e RM, des autorités de la wilaya de Laghouat, moudjahidine et compagnons du chahid, a été organisée dans le cadre des festivités marquant la commémoration de la Journée nationale du Moudjahid qui coïncide avec le double anniversaire de l’offensive du Nord-Constantinois (20 août 1955), et du Congrès de la Soummam (20 Août 1956). Des cadeaux symboliques ont été remis lors de cette cérémonie à la famille du chahid. Né le 29 novembre 1938 à Laghouat, chahid Madah Atia a rejoint les activités révolutionnaires en 1958. Il a mené dans la même année une action militaire courageuse dans la ville de Laghouat. Le chahid a regagné la zone 5 avant de rejoindre les rangs du troisième commando.

Il a pris part durant son parcours révolutionnaire à de nombreux accrochages avec les forces ennemies, avant de tomber au champ d’honneur le 5 décembre 1959, lors d’une bataille à Djebel Gourou dans la région d’Aflou (wilaya de Laghouat).

L'opération de baptisation de structures militaires relevant de la 4e RM est inscrite dans le cadre de l’application des instructions du haut commandement de l’Armée nationale populaire (ANP) portant la baptisation de structures et installations relevant du ministère de la Défense nationale aux noms de Chouhada de la glorieuse révolution, afin de s’inspirer de leur bravoure et sacrifice pour que vive l’Algérie dans la liberté et la dignité.