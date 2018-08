ArmÃ©e de libÃ©ration nationale : Un souffle nouveau

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a affirmé que le 20 Août a permis de donner un «souffle nouveau et fort» à l'Armée de libération nationale et a été une admirable fusion entre les moudjahidine et les citoyens. Le chef de l'Etat a souligné que «l'Intifada du 20 Août 1955 a été une admirable fusion entre nos vaillants Moudjahidine et nos valeureux citoyens, une fusion qui a terrifié l'implacable colonisateur.

Ce sursaut a été également une preuve supplémentaire de la détermination de notre peuple à payer le prix fort pour le recouvrement de sa liberté». L'Intifada de notre vaillant peuple dans le Nord-Constantinois, qui, par les sacrifices qu'il a consentis, a confirmé que la Révolution du 1er Novembre 1954 était véritablement la révolution de tout un peuple, un peuple résolu à libérer sa terre, un peuple dont l'Armée de libération nationale a été le solide bouclier pour briser les chaînes du colonialisme». Il a ajouté, par ailleurs, que «le Congrès de la Soummam a réuni l'élite des dirigeants qui ont arrêté une charte traçant une route pour notre révolution jusqu'à la victoire et mis en place une solide organisation de notre lutte armée et une structure politique permanente».

«L'organisation militaire adoptée par le Congrès de la Soummam a permis de donner un souffle nouveau et fort à l'Armée de libération nationale qui a ainsi renforcé sa présence sur le terrain et resserré l'étau sur l'armée coloniale», a-t-il dit.