20â€ˆAoÃ»t journÃ©e nationale du Moudjahid, Ifri-Ouzellaguene : Grande affluence

Des milliers de personnes ont afflué lundi au Musée du moudjahid d’Ifri-Ouzellaguene, à 75 km au nord-ouest de Béjaïa, pour y célébrer le 62e anniversaire du Congrès historique de la Soummam, organisé sur les lieux mêmes de ces événements historiques, le 20 Août 1956, en présence d’une pléiade de dirigeants de la Révolution.

Parmi les dirigeants présents au Congrès de la Soummam l'on compte Abane Ramdane, Zighoud Youcef, Larbi ben-M’hidi, Lakhdar Ben Tobbal, Krim Belkacem et Amar Ouamarane, ainsi que Amirouche Ait Hamouda qui avait assuré l’organisation sécuritaire des travaux. Des représentants de partis politiques et du mouvement associatif, des moudjahidines, mais surtout des anonymes et des écoliers, tous ont tenu à se recueillir au pied du mémorial du monument et visiter, comme dans un pèlerinage, les structures qui le composent, notamment les salles d’expositions, les deux maisonnettes qui avaient historiquement abrité les travaux du congrès, ponctuant «ce périple», par des promenades dans les jardins alentours et des prises de photos devant les statues réalisées grandeur nature à l’effigie de chacun des héros qui avaient fait alors l’évènement. Certains représentants de la société, dont la Ligue algérienne de défense des droits de l’homme, ont saisi l’opportunité pour tenir des rassemblements appelant, entre autres, au renforcement de la démocratie. Une ambiance très conviviale a marqué les cérémonies et tous les visiteurs n’avaient qu’un seul mot à la bouche : le ressourcement dans ces lieux et les motifs d’inspiration qu’il offre, qu’«il s’agisse de génie ou de courage héroïque qui animaient chacun des artisans du congrès». «Ces enjeux ont été fondamentaux», dira le responsable des moudjahidine de la wilaya, qui n’a pas manqué d’exhorter l’assistance à en tirer les leçons pour le bien être et le rayonnement du pays.

MASCARA

Hommage aux chouhada

Un riche programme culturel, éducatif et beaucoup de réalisations et projets baptisés aux noms des martyrs de la Révolution dans la région de Beni Chougrane, ainsi que des conférences animées par des historiens et par des acteurs de la Révolution ont été au menu de cette double commémoration. La daïra de Hachem a abrité, cette année, la commémoration officielle de ces deux dates correspondant à des moments charnière dans le déroulement de la Révolution. Des cités et des rues de la commune ont été baptisés aux noms de chouhada au cours de cette double commémoration présidée par le wali, accompagné des autorités civiles et miliaires et des membres de la famille révolutionnaire.

Après la levée des couleurs et le dépôt d’une gerbe de fleurs a la mémoire des chouhadas qui se sont déroulés au cimetière des chouhadas située sur les hauteurs du mont Guergour dans le douar Kelailia dans la commune de Zelamta, puis ce fut la visite dans un camp qui a servi comme lieu de torture. Le wali a également inauguré le poste avancé de la Protection civile réalisé à Zelamta, suivi de la remise de prix symboliques aux moudjahidine, gardes communaux, GLD et famille de chouhada, avant de se rendre au douar Si Abdelkader pour inaugurer un terrain de proximité gazonné réalisé dans le cadre du programme communal de développement, ce douar a bénéficé d’un réseau AEP en même temps que les douars El Malah, Guergour, Kelailia. Au douar Ouled Bouziane dans la commune de Nesmoth des prix symboliques ont également été remis aux moudjahidine, gardes communaux, GLD et famille de chouhada. A Abdeldjebar 160 foyers ont é raccordés au gaz sur 463, l’opération de branchement suit son cours, ce projet était gelé faute de moyens et ce n’est que suite au dégagement d’un montant sur le budget de la wilaya que les travaux ont repris, le chef lieu de la Commune a bénéficié d’une opération d’aménagement de plus de 17 millions de DA, la même opération a eu lieu a Oued El Abtal où 702 foyers sur les 2.344 ont été branchés, le projet a coûté 26 milliards de centimes et le coup d’envoi de l’opération aménagement de la ville a été donné. La commune de Ain Farah a également bénéficié du branchement de 649 sur 810 recensés au gaz naturel, reste 90 familles, 17 familles seront également équipées en d’énergie renouvelable, cette opération sera généralisée a travers tout le territoire de la wilaya dans les prochains mois. La journée a été marquée par la remise de 1.000 arrêtés d’aides a l’habitat rural pour la wilaya et la remise de 60 logements LPA aux bénéficiaires de la daïra de Ghriss, la cérémonie de remise s’est déroulée dans l’après-midi au niveau du palais des congrès de la wilaya de Mascara. Par ailleurs, les services de la Sûreté de wilaya de Mascara ont célébré le double événement par un programme festif varié axé sur l’organisation de tournois sportifs divers au profit des forces de police. Le programme s’est poursuivi durant la l’après-midi du 19 août par une conférence au profit du personnel de police sur cet événement historique, animée par le Professeur Hamaidi Bachir et le Pr Bounegueb Mokhtar, tous deux maîtres de conférences au Département d’Histoire à l’Université de Mascara, en présence de représentants de la famille historique ainsi que des cadres et agents de la police.

Les conférenciers ont évoqués l’importance de ces deux événements et leurs conséquences positives sur le cours de la guerre de libération, tant sur le plan militaire que sur le plan organisationnel. Ils ont affirmé le caractère exhaustif et organisé de cette révolution basée sur les principes de justice pour l’internationalisation de l’affaire algérienne, ainsi qu’à l’effet de donner un nouveau souffle à la guerre de Libération. En marge de la conférence des gratifications symboliques ont été décernées aux invités. Le programme s’est clôturée durant la matinée du 20 Août 2018, par une visite au profit des éléments de la police au musée du Moudjahid pour leur permettre de prendre connaissance des acquis de la guerre de libération dans la wilaya ainsi que des sacrifices des chouhada.

Mostaganem

Réinhumation des ossements de neuf chouhada

Les ossements de neuf chouhada de la glorieuse révolution de Libération nationale ont été réinhumés lundi dans la commune de Sidi Ali (50 km à l'est de Mostaganem), à l'occasion de la célébration du double anniversaire de l'offensive du Nord constantinois (20 août 1955) et du Congrès de la Soummam (20 août 1956).

Des autorités locales civiles et militaires ont présidé la cérémonie de réinhumation des ossements de huit martyrs de la katiba du chahid Mohamed Djebli qui a conduit la bataille de Sidi Zeggai à douar El Kechakcha dans la commune de Sidi Ali (14 au 16 septembre 1956) et du chahid Meliani Mohamed (1926-1959).

La direction des Moudjahdine de la wilaya de Mostaganem avait effectué trois sorties sur le terrain pour déterrer et identifier les ossements en présence d'une grande foule de citoyens et de membres de la famille révolutionnaire, en prévision de leur réinhumation, a rappelé la directrice des moudjahidine, Dalila Benmessaoud dans une déclaration à l'APS. La réinhumation du chahid Mohamed Meliani s'est effectuée à la demande de sa famille, a fait savoir la même responsable, soulignant que cette opération a permis de découvrir plusieurs effets personnels des chouhada d'une valeur historique dont des vêtements, des souliers, des armes blanches, deux torches qui demeurent encore en bon état.

Le cimetière des martyrs de la commune Sidi Ali renferme les tombes de valeureux chouhada dont le chahid Benabdelmalek Ramdane dit Si Abdallah, un membre du «Groupe des 22» et des héros de la bataille de Sidi Zeggai à l'instar du chahid Mohamed Djebli et chahid Si Abdeslam.

Tlemcen

Diverses activités commémoratives



La commémoration du double anniversaire historique du 20 août 1955 (journée nationale du moudjahid) et du 20 août 1956 (congrès de la Soummam) a donné lieu à diverses activités commémoratives dans la wilaya de Tlemcen. Dans la commune de Mansourah, les autorités locales ont baptisé la bibliothèque de lecture publique, réalisée à l’intérieur de la cité 1.060 logements de hai Imama, au nom du défunt moudjahid Benyelles Mustapha (1921-2003), ancien militant du PPA et du MTLD.

Le défunt qui a combattu aux côtés de grands héros de la glorieuse guerre de Libération nationale dont colonel Lotfi et docteur Benzerdjeb, a occupé après l’indépendance plusieurs postes au sein de l’Armée nationale populaire. Le quartier «Ennahda» situé à Kiffane a été baptisé, quant à lui, au nom du chahid Abdeslam Gnaoui, qui faisait partie de l’Association des Oulemas musulmans algériens avant d’intégrer le Front de libération national. Connu pour son héroïsme, Abdeslam Gnaoui est mort en 1958 après avoir été arrêté, emprisonné et torturé par les forces coloniales. La commémoration de cette journée historique a également donné lieu à une visite des autorités locales à un moudjahid de première heure, en l’occurrence, Bachiri Abdelkader qui a combattu comme chef de groupe dans la section du chahid Benallal et qui a donné du fil à retordre aux forces coloniales. Le moudjahid Bachiri a embrassé, après l’indépendance, une carrière militaire jusqu'à 1989 où il prit sa retraite avec le grade de lieutenant.

Les autorités locales, accompagnées de représentants de la société civile, ont également rendu visite, à cette occasion, à la veuve du chahid Laissouf.

Par ailleurs, les autorités civiles et militaires de la wilaya de Tlemcen ont procédé, dans la matinée au niveau du cimetière des martyrs situé dans la daira de Hennaya, à la lecture de la Fatiha et au dépôt de gerbes de fleurs à la mémoire des chouhada tombés au champs d’honneur durant la guerre de LÒibération nationale.

Ouargla

Le secteur de la jeunesse à l’honneur



Le secteur de la Jeunesse et des Sports de la wilaya d’Ouargla a été renforcé par plusieurs stades de proximité revêtus de gazon synthétique inaugurés lundi au profit des jeunes des communes de la daïra de Sidi Khouiled (15 km à l’est du chef lieu de la wilaya). L’inauguration de ces nouvelles structures sportives s’inscrit dans le cadre des festivités marquant la commémoration de la Journée nationale du Moudjahid qui coïncide avec le double anniversaire de l’Offensive du Nord-constantinois (20 août 1955) et le Congrès de la Soummam (20 août 1956).

Il s’agit d’un stade de proximité, réalisé dans la commune du chef lieu de la daïra doté d’une clôture extérieure et de l’éclairage public pour un coût global de neuf millions dinars, consacré au titre du Fonds de garantie et de solidarité des collectivités locales (FGSCL).

Trois autres structures similaires ont été également ouvertes aux jeunes dans les quartiers de Houari Boumediene, Rouabah Abderrahmane et lotissement N.6, dans la commune de Hassi Ben Abdallah. Le financement de ces stades de proximité a été retenu au titre de plan communal de développement (PCD-2018) pour une enveloppe de 17.9 millions dinars.

Le secteur de la Jeunesse et des Sports de la wilaya a été consolidé aussi par une série de structures similaires au niveau des communes de Ain Beida, N’Goussa, El Hadjira et El Allia, a-t-on signalé.

Oran

Remise des clefs de 89 logements

Les clés de 89 logements de type promotionnel aidé (LPA) à Belgaïd dans la commune de Bir El-Djir, à l’est d’Oran, ont été remises à leur bénéficiaire.

La commémoration de cette halte historique a été marquée également par la distribution de 200 aides à l’habitat rural dans la daïra de Bir El-Djir.

La cheffe de daïra de Boutlélis, Fatma Ferouani, a indiqué que la daïra a bénéficié de 600 aides à l’habitat rural, dont 250 pour la seule commune d'Aïn El- Kerma, signalant 1.200 demandes d’aides d’habitat rural groupé.

Les festivités officielles marquant la Journée du moudjahid ont eu lieu à Béthioua, en présence du secrétaire général de la wilaya, Si Ali Meddah, des représentants de l’Organisation nationale des moudjahidine (ONM) de la wilaya d’Oran, des autorités et des élus locaux, et de membres de la famille révolutionnaire.

Après la levée des couleurs nationales et la lecture de la Fatiha, le chargé de communication du bureau de wilaya de l’ONM, Mohamed Djaouat, a mis en exergue la portée de cette date historique, qui a marqué un tournant décisif dans la guerre de Libération nationale, rappelant au passage le combat héroïque mené par le chef de la Wilaya II historique, Zighoud Youcef.

Médéa

400 ménages ont un nouveau foyer

Un quota de quatre cent logements, tous types confondus, a été distribué. Dix communes, en l’occurrence Kef-Lakhdar, Chellalet-El-Adhaoura, Maghraoua, Ouled Antar, Boughezoul, Beni-Slimane, Sidi-Naâmane, Djouab, Robeia et Ouled Bouachraâ, ont été touchées, lors de cette opération de distribution de clefs de logements et de décision d’attribution d’aides rurales, en présence du chef de l’exécutif, Mohamed Bouchema. Composé de 170 logements publics locatifs (LPL), 20 logements sociaux participatifs (LSP) et 210 aides rurales, ce nouveau quota porte à 8.330 unités le nombre global de logements distribués dans la wilaya, depuis le début de l’année 2018, dont près d’un tiers est constitué de logements publics locatifs (LPL), ventilés à travers plusieurs localités de la région.

Aïn Defla

340 rejoignent leur nouvelle demeure



Au total, 340 logements publics locatifs (LPL) ont été attribués. Ainsi, 200 unités l’ont été au niveau de la commune de Sidi Lakhdar, au moment où 140 autres ont profité à la commune de Miliana. Le directeur de l’OPGI, Rachid Chabour, a indiqué, à cette occasion, que cette opération s’inscrit dans le cadre du programme visant l’attribution de 11.000 logements sociaux locatifs durant l’année en cours. Il a souligné que l’opération d’attribution touchera, dans les semaines à venir, d’autres communes de la wilaya.

Annaba

2.503 pré-affectations au programme

Une cérémonie symbolique de distribution des pré- affectations de 2.503 logements tous types confondus a été organisée lundi dans la wilaya d’Annaba, à l’occasion de la célébration de la Journée nationale du moudjahid, a-t-on constaté. Ces pré-affectations concernent 1.828 logements publics locatifs (LPL) en plus d’autres formules de location-vente, l’habitat rural et promotionnel public, ont précisé des responsables des services du logement, notant que cette opération a englobé aussi l’attribution des actes de régulation de 88 logements dits «spontanés». L’opération de distribution de ces pré-affectations a été accueillie favorablement par les familles bénéficiaires, dont celles des quartiers du chef-lieu de wilaya, a-t-on constaté, lors de cette cérémonie tenue au pôle universitaire de Sidi Achour, en présence des autorités locales, des moudjahidine et des bénéficiaires. Les clés de ces habitations réalisées à la nouvelle ville de Draâ Erich seront remises à leur bénéficiaire, «la semaine prochaine», ont déclaré les services de l’Office local de promotion et de gestion immobilières (OPGI), soulignant que l’ensemble des bénéficiaires sera convoqué dimanche prochain, pour compléter les procédures administratives et le paiement des cotisations financières, afin de leur permettre de rejoindre leur nouveau logement, selon un calendrier arrêté. Les services du logement de la wilaya d’Annaba recensent plus de 23.000 LPL en cours de réalisation, dont plus de 12.000 unités seront réceptionnées «avant la fin de l’année en cours», a-t-on ajouté.

Guelma

420 bénéficient des aides de l’état

Un total de 420 logements tous segments confondus, a été distribué dans plusieurs communes. 95 logements publics locatifs et ruraux sont situés à Hammam Nebail. Les 10 chefs lieux de daïras organisent des opérations similaires dans 20 des 34 communes de la wilaya. Les logements concernent 200 bénéficiaires d’aides aux logements ruraux et 180 LPL en plus de 40 unités de logements promotionnels affectées au bénéfice du chef lieu de wilaya.

La daïra de Khezara a bénéficié du plus gros quota par rapport aux autres daïras : cette opération a ciblé 99 bénéficiaires dont 70 LPL dans la commune de Khezara et 15 aides financières au logement rural dans la localité de Sendal tandis que 14 autres sont implantés dans la commune de Bouhechena. Le quota destiné à la daïra de Hammam Nebail est réparti sur 50 LPL et 4 aides financières aux logements ruraux pour la commune de Dahouara et 41 aides financières aux logements ruraux au profit de la localité de Hammam Nebail.

Djelfa

Plus de 1.770 affectations en une journée

Quelque 1.773 logements de différents types ont été attribués, lundi, dans nombre de communes de Djelfa, dans le cadre des festivités de célébration de la Journée nationale du moudjahid, coïncidant avec la commémoration du double anniversaire des attaques du Nord-Constantinois et de la tenue du Congrès de la Soummam (20 août 1955/1956).

La cérémonie de commémoration officielle abritée par la commune d’Aïn Ibel (20 km au Sud de Djelfa) a donné lieu à la distribution de décisions d’affectation de logements (de différents types) à de nombreux bénéficiaires dans les communes de Zaàfarane, Aïn Ibel, Charef, Hassi Fdoul et Messaàd , entre autres.

Cette 2eme opération de distribution réalisée, cette année à Djelfa, en application des orientations du Président de la République, englobe 281 unités publiques locatives, 600 aides à la construction rurale, 60 logements promotionnels aidés, 100 logements AADL et 732 décisions pour bénéficier d’assiettes constructibles.

Dans son intervention, à l’occasion, le wali Hamna Guenfaf a souligné la poursuite des efforts en vue de l’application du programme Présidentiel, concernant le logement.

Il a signalé la distribution depuis le début de l’année de 9.425 unités de différents types, dans l’attente de l’attribution de près de 6.694 autres d’ici la fin de l’année en cours.

La célébration de cette journée nationale du moudjahid a, également, donné lieu à l’inauguration d’une fresque murale commémorant l’événement au centre-ville d’Ain Ibex, outre une cérémonie en l’honneur de moudjahidine et familles de chouhada.

Constantine

D’autres attributions en novembre prochain



Une remise de clés d’un total de 283 logements publics locatifs (LPL) a eu lieu, lundi après-midi à l’annexe de la maison de la Culture de la commune d’El-Khroub (Constantine), a-t-on constaté.

Ce quota de logements distribué constitue le dernier lot d’un programme d’attribution de 1.412 unités LPL dans le pôle urbain de Massinissa de la commune d'El-Khroub, dont 1.124 unités ont été distribuées le 5 juillet dernier à l’occasion de la célébration du double anniversaire de la fête de l’indépendance et de la jeunesse, a-t-on précisé.

La distribution de ces logements, dont une vingtaine de clés ont été remises à leurs bénéficiaires au cours d’une cérémonie symbolique, dans le cadre la célébration de la Journée nationale du moudjahid. S’exprimant en marge de cette opération, le secrétaire général de wilaya, Bekkouche Benamor, a indiqué que ce quota distribué vient consacrer les efforts fournis par les différents intervenants dans l’opération de réalisation des programmes de logements de la wilaya et atteste de l’intérêt particulier du chef de l’exécutif local, Abdessamie Saidoune, accordé au secteur d’habitat avec l’objectif de livrer les logements en chantiers des différentes formules dans les délais impartis. Le même responsable a déclaré qu’un quota importants de plus de 3.000 logements de différentes formules sera distribué le 1er novembre prochain à traves plusieurs communes de la wilaya de Constantine.

De son côté, le directeur de l'Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI), M. Abdelghani Dib, a indiqué que ce quota de logements distribué a été achevé avant les délais impartis, ajoutant que 10.000 logements de la même formules réalisés dans plusieurs communes de la wilaya ont été achevés et seront incessamment distribués après l'achèvement des travaux d'aménagement extérieur et des VRD.

Au cours de cette cérémonie, pas moins de 177 décisions d'attribution d'aides au logement ruraux ont été distribuées au profit de nombreux citoyens des communes de la région sud de la wilaya de Constantine, entre autres Aïn Abid, El- Khroub et Aïn Smara, a-t-on noté.

Guelma et Tamanrasset

Le gaz naturel arrive



Au total 1.100 foyers de la commune Hammam Nbail (à l’extrême Est de Guelma) ont été raccordés lundi au réseau du gaz naturel. Cette opération a touché la majorité des quartiers de cette commune en plus de foyers situés dans l’agglomération secondaire Ghaoui Mohamed Seghir où la première flamme de gaz a été allumée en présence d’un public nombreux qui a valorisé les efforts déployés par l’Etat pour améliorer les conditions de vie des citoyens.

La mise en gaz au profit de cette région au relief difficile a eu lieu, au titre d’un projet sectoriel inscrit dans le cadre du programme quinquennal 2010- 2014 pour un investissement dépassant 637 millions de dinars, selon les explications fournies sur place au secrétaire général de la wilaya,

M. Djahid Mous.

Le coût de raccordement du seul foyer au réseau du gaz naturel a dépassé les 340.000Da, selon les responsables de la Société de distribution d’électricité et de gaz qui ont affirmé que l’opération de mise en gaz se poursuivra dans les prochains jours pour toucher tous les foyers raccordés au réseau du gaz naturel au nombre de 1.848 foyers.

Le raccordement de ces foyers a nécessité la réalisation d’un réseau de 14,4km linéaire de conduites de transport de gaz et 47,7km linéaire de conduites d’amener de gaz aux foyers concernés, a-t-on ajouté.

Par ailleurs, quelque 300 foyers au Ksar lfougani dans la ville de Tamanrasset ont été raccordés à ce mode d’énergie à partir d'In-Salah sur au réseau de 528 km mis en exploitation le mois de mars dernier. S’agissant de la réhabilitation du réseau de distribution du cette énergie (357 km) à travers les quartiers de la ville, cette opération a touché à ce jour, une distance de 52 km avec un total de 16.844 branchements.