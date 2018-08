Programme deâ€ˆpermanence : 99,75% des commerÃ§ants lâ€™ont respectÃ©

Le taux de suivi du programme de permanence des commerces a été de l’ordre de 99, 75% durant le premier jour de l’Aïd El Adha dans les six wilayas de l’Est relevant de la Direction régionale du commerce de la région de Batna, a indiqué mardi à l'APS le directeur régional du commerce par intérim, Achour Bouzida. «Pas moins de 5.567commerçants ont été mobilisés pour l’exécution du programme de permanence au cours des deux jours de la fête du sacrifice à travers les wilayas de Constantine, Tébessa, Batna, Oum El Bouaghi et Biskra», a précisé le même responsable. Les réquisitions ont concerné, entre autres, 677 boulangeries dans les six wilayas, ainsi que 2.905 commerçants d’alimentation générale, 46 minoteries et 17 laiteries, a détaillé M. Bouzida. Le directeur régional du commerce par intérim a également indiqué que six unités de vente d’eau minérale sont au programme de la permanence visant à assurer un service minimum aux citoyens durant l'Aïd el Adha.