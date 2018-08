AÃ©roport international Houari-BoumediÃ¨ne : Intensification des mesures de sÃ©curitÃ©

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a pris une série de mesures sécuritaires pour garantir la sécurité des voyageurs, au niveau de l'aéroport international Houari-Boumediène, avant et après les jours de l'Aïd El Adha, notamment la communauté algérienne résidant à l'étranger. Le commissaire principal chargé de la communication et des relations publiques, Hamid Taibi, a déclaré à l'APS que ces mesures de sécurité, prises en prévision de l'Aïd El Adha, s'inscrivaient dans le cadre du plan sécuritaire tracé par les services de sûreté nationale durant la saison estivale, en vue de faciliter la circulation des voyageurs, notamment la communauté algérienne résidant à l'étranger au niveau de toutes les voies aérienne, terrestre et maritime. M. Taibi a précisé que plus de 12.000 policiers répartis sur les passages frontaliers «aériens, maritimes et terrestres, veillent à l'organisation et à la facilitation de la circulation durant l'Aïd El Adha, la saison du Hadj et la saison estivale, outre plus de 1.700 policiers au niveau de l'aéroport international Houari-Boumediene, 1.000 policiers au niveau du service régional de la police aux frontières (PAF) à Souk Ahras et les différents centres frontaliers terrestres de l'Est qui connaissent une grande affluence des citoyens provenant de Tunisie». Des guichets mobiles de contrôle ont été également mis en place au niveau des centres frontaliers terrestres. Pour sa part, le commissaire principal et coordinateur des brigades de surveillance de la PAF à l'aéroport international, Hamza-Bahouli, a indiqué que ces mesures s'inscrivaient dans le cadre du plan sécuritaire destiné au renforcement de la sécurité durant la saison estivale et à la bonne prise en charge des hadjis.