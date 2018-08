SÃ©curisation des lieux publics : Plus de 5.000 policiers mobilisÃ©s

Les services de la Sûreté de wilaya d'Alger ont mis en place un «solide plan sécuritaire» à l'occasion des deux jours de l'Aïd El Adha en mobilisant plus de 5.000 agents afin d'intensifier la présence policière dans les lieux publics et renforcer les opérations de contrôle avant, durant et après la fête, a indiqué le lieutenant Laïchaoui Mehdi de la cellule de communication et des relations publiques à la Sûreté de wilaya d'Alger. La veille de l'Aïd El Adha (lundi), des rondes ont été effectuées dans les lieux qui connaissent une forte affluence en pareille occasion, notamment la Gare routière du Caroubier et les stations de métro et de tramway aux Fusillés et des barrages de contrôle ont été dressés à travers différents axes routiers de la capitale dans le cadre d'un plan mobilisant plus de 5.000 policiers afin de fluidifier la circulation routière et renforcer la sécurité des citoyens et de leurs biens, a-t-il précisé. Le déploiement des unités opérationnelles est «la concrétisation sur le terrain des instructions de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN)» d'assurer une présence permanente des éléments de la police «avant, durant et après l'Aïd» pour sécuriser les marchés du bétail à travers des brigades de police judiciaire qui veillent à la sécurité des citoyens et des maquignons, a indiqué le lieutenant Laïchaoui.