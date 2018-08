DisponibilitÃ© de lâ€™eau : Forte adhÃ©sion de tous les acteurs

Le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, a évalué dimanche les dispositions prises par son département pour assurer la disponibilité de l’eau durant la fête de l'Aid el Adha, a indiqué lundi un communiqué du ministère. Lors d’une réunion consacrée aux dispositifs d'approvisionnement engagés par son ministère pour assurer la disponibilité de cette ressource, M. Necib a exigé une forte adhésion de tous les acteurs du secteur et à tous les niveaux. Dans ce contexte, il a insisté sur la mobilisation des moyens humains et matériels, le renforcement de la communication en direction des usagers et la mobilisation de tous les moyens pour que tous les citoyens passent les jours de l'Aid dans des meilleures conditions. Le ministre a insisté par ailleurs sur le fait qu’une utilisation «irrationnelle» de cette ressource et son gaspillage impactera négativement la distribution de l'eau et pourrait priver une partie de la population d'une bonne alimentation en eau potable. Concernant le volet assainissement, M. Necib a appelé les gestionnaires de ce service à effectuer les opérations de surveillance et de curage des réseaux d'assainissement dans les jours qui précèdent cette fête religieuse afin d’éviter toute obstruction et de maintenir en état de fonctionnement les stations de relevage et de permettre ainsi l'écoulement des eaux usées. Il a également ordonné le maintien des équipes d'intervention en alerte. La rencontre ministérielle qu'il a présidée a vu la présence des directeurs de wilayas et les directeurs généraux des établissements sous tutelle en charge du service public de l’eau et de l’assainissement, à savoir, l'Agence nationale des barrages et transferts (ANBT), l'Algérienne des eaux (ADE) et l'Office national de l'assainissement (ONA) ainsi que la Sociétés des eaux et de l’assainissement d’Alger (SEAAL), la Société de l’eau et de l’assainissement d’Oran (SEOR) et la Société de l’eau et de l’assainissement de Constantine (SEACO). La réunion a permis d'examiner les dispositifs mis en place au niveau de chaque opérateur. Les gestionnaires du service public de l'eau et de l'assainissement ont tenu à rassurer que toutes les mesures sont prises afin d'assurer une alimentation en eau potable de manière correcte. Pour rappel, le dispositif mis en place consiste à garantir l’accès à la ressource en eau et s'assurer du bon fonctionnement des installations hydrauliques, à veiller au remplissage de tous les réservoirs, à mobiliser les moyens humains et matériels nécessaires, à assurer la permanence à tous les niveaux de responsabilité et à renforcer la communication en direction des usagers. Le secteur des Ressources en eau a mobilisé plus de 8.000 agents dont une majorité s'occupe des interventions sur les réseaux d'AEP et assainissement en plus de 500 camions-citernes pour faire face à d’éventuelles perturbations et quelque 440 camions hydro-cureurs pour le nettoyage et le curage des réseaux d'assainissement.