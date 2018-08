Centre des personnes Ã¢gÃ©es et Camps des jeunes : consÃ©cration des valeurs de solidaritÃ© et de fraternitÃ©

M. Bedoui : « Plus de 60.000 enfants du Grand-sud ont profité des camps d’été dans les régions côtières du pays. »



Plus de 60.000 enfants du Grand-Sud ont profité cette année des camps des vacances d'été dans les régions côtières du pays, a fait savoir mardi à Alger le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui. Lors d'une visite en compagnie du ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, Ghania Eddalia, du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, et du wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, au centre des personnes âgées de Bab Ezzouar et au camp des jeunes du Sud à El Kadous (commune de Heuraoua), M. Bedoui a indiqué que plus de 60.000 enfants issus des différentes wilayas du Sud ont profité cette année des camps de vacances dans les régions côtières du pays, ajoutant que la présence de cette délégation ministérielle, à l'occasion de la fête de l'Aïd El Adha, se veut une consécration des valeurs de solidarité et de fraternité qui unissent les Algériens. Exprimant ses félicitations au peuple algérien, et notamment aux éléments des forces de sécurité et de l'Armée nationale populaire (ANP) stationnés aux frontières pour veiller à la quiétude des citoyens, M. Bedoui a précisé que le but de cette visite est «le partage de la joie de l'Aïd avec les pensionnaires du centre des personnes âgées de Bab Ezzouar et avec les enfants séjournant au camp des jeunes du Sud à El Kadous, et la matérialisation des valeurs de solidarité et de cohésion sociale consacrées par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, à travers ses orientations et ses instructions». De son côté, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, a relevé une hausse importante cette année du nombre des enfants du Sud ayant bénéficié des camps de vacances d'été dans les régions côtières du pays avec plus de 60.000 enfants répartis sur 33 camps. Tous les moyens matériels et humains ont été mobilisés pour le bon déroulement des séjours en ces camps de vacances au profit des enfants des régions du Sud et ceux des gardes communaux, a-t-il ajouté. Pour leur part, les ministres de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, et de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, Ghania Eddalia, ont adressé leurs félicitations, à l'occasion de l'Aïd El Adha, à tous les citoyens algériens, y compris les hadjis sur les Lieux Saints de l'Islam et tous les malades et pensionnaires des centres relevant du secteur de la Solidarité nationale, sans oublier les personnels médical et paramédical ainsi qu'aux membres de l'ANP et forces de sécurité. Le wali d'Alger a salué, quant à lui, les efforts déployés par les cadres du ministère de la Jeunesse et des Sports pour l'encadrement et la réussite des camps d'été destinés aux jeunes issus des wilayas du Sud, félicitant lui aussi le peuple algérien et l'ensemble des musulmans pour la fête de l'Aïd El Adha. La délégation ministérielle a partagé l'ambiance de l'Aïd y compris le sacrifice des moutons avec les pensionnaires du centre des personnes âgées de Bab Ezzouar et avec les enfants séjournant au camp des jeunes du Sud à El Kadous, qui ont reçu des cadeaux symboliques.