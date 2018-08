20â€ˆAoÃ»t, journÃ©e nationale du Moudjahid, Mila : Dans une ambiance festive

Une cérémonie de remise de clés d’un total de 1.249 logements de différentes formules a été organisée, dimanche après-midi dans la wilaya de Mila, dans une ambiance festive.

Au cours de cette cérémonie tenue à la maison de la Culture M’barek-El-Mili, à l’occasion de la célébration du double anniversaire du soulèvement du Nord-Constantinois et le Congrès de la Soummam (20 août 1955/1956), coïncidant avec la Journée nationale du moudjahid, le chef de l’exécutif local, Ahmouda Ahmed Zinedine, a indiqué que ce lot est réparti sur 18 communes, soulignant que cette occasion permet de mettre en avant les réalisations de l’État, notamment dans le secteur de l’ Habitat, concrétisé dans le cadre des plans quinquennaux du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

Le même responsable a rappelé que depuis le début de l’année en cours, des milliers de logements ont été attribués dans la wilaya de Mila, dont un quota de 2.712 unités, lors de la nuit sacrée du mois de Ramadhan, ainsi qu’un lot de 1.025 unités distribué, lors de la cérémonie célébrant le double anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse.

«La fin du dernier trimestre de l’année en cours verra la distribution de plus de 6.000 logements de différentes formules, ce qui portera le nombre total de logements distribués dans la wilaya de Mila en 2018 à plus de 12.000 unités», a déclaré le même responsable. Selon les services de la direction locale du logement, les 1.249 unités attribuées sont réparties sur 709 logements publics locatifs (LPL) à travers 5 communes et 140 logements sociaux participatifs (LSP) dans les communes de Chelghoum Laïd (60 unités) et de Tadjenanet (80 unités).

Au cours de cette cérémonie, pas moins de 400 décisions d'attribution d'aides au logement ruraux ont été distribuées au profit de nombreux citoyens de 12 communes de la wilaya, selon les services de la même direction.