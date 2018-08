Associations caritatives : aux cÃ´tÃ©s des dÃ©munis

Les associations caritatives brillent comme, à chaque Aïd, par leur présence sur le terrain répandant la joie et l’allégresse un peu partout. En effet, ces relais qui excellent dans l’art d’aider son prochain et d’être aux côtés des démunis et des défavorisés, en ces jours de fête, reviennent, cette année, encore, pour effacer la tristesse des orphelins et autres catégories fragilisées de la société.

Sidra, kafil el yatim, Ness el khir et bien d’autres mouvements associatifs se mobilisent pour la bonne cause, à travers la collecte de dons, en espèces ou sous forme de moutons et les offrir aux nécessiteux. L’élan de solidarité a été lancé par ces associations de bienfaisance qui tiennent à ce que tout le monde goûte à la joie que procure ce grand événement qui évoque également le partage. Ces dernières, en effet, à l’approche de l’Aïd, investissent les lieux publics, les réseaux sociaux, à travers des campagnes pour impliquer le citoyen dans l’opération «Oudhiat El Aïd». Des jeunes bénévoles, pétris de valeurs humaines et d’altruisme, consacrent une grande partie de leur temps à ces actions de solidarité. Le seul et unique objectif, étant de consacrer la générosité et l’entraide en ces jours de fête. Ils sont, à vrai dire, de plus en plus conscients, tenaces et prêts à défendre leurs idées en utilisant les moyens de communications pour faire passer des messages de solidarité et de partage. Ces dernières qui ont acquis une réputation solide ont fini par gagner la confiance des gens et s’imposer grâce à leur sérieux et surtout leur présence sur le terrain. Limitée, il y a quelques années, au Croissant-Rouge algérien et à quelques bienfaiteurs particuliers, l’action caritative a pris de l’ampleur, avec de plus en plus d’étudiants, de chômeurs, de commerçants qui tendent la main aux démunis, durant les fêtes.

Ces derniers élisent domicile dans tous les quartiers pour associer les citoyens à leur projet. Il faut dire que ces «chevaliers» de la cause humanitaire ne ménagent aucun effort pour rendre le sourire aux personnes en détresse.

La présence cette année, une fois de plus des éléments très actifs de Sidra, à la place de la grande poste, à la veille de l’Aïd, est une autre étoile bien méritée, à donner à ces jeunes à l’âme très pure.

Samia D.