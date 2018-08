DeuxiÃ¨me jour de la fÃªte Ã  Alger : Rush sur les boucheries

Le deuxième jour de l’Aid-El-Adha, les traditions et les habitudes font que l’on découpe le mouton pour en faire don aux familles démunies. Pour cela, les boucheries ont été prises d’assaut. De longues files d’attente se formaient au niveau de plusieurs boucheries de la capitale qui ont été prises d’assaut, tôt le matin.

Ignorant la pratique de sectionner le mouton ou évitant la fatigue engendrée par cette opération contraignante ou pour incapacité, des Algérois préfèrent se diriger vers des boucheries parfois même le soir du deuxième jour de l'Aïd.

Ce système arrange bien les bouchers qui voient leurs chiffres d’affaires grimper, surtout que les prix de telle prestation varie d’un boucher à un autre et selon le poids du mouton et la méthode, de 1000 à 2000 DA.

Aâmi Said, boucher sexagénaire à la place du 1er Mai exerce ce métier avec ses quatre enfants le jour de l’Aïd. Des files sont visibles devant sa boucherie juste après la prière d’El Fadjr. Des clients réservent leur tour le jour de l’Aïd. Les clients potentiels sont prioritaires dans cette opération. Ceux qui le sollicitent pour l’abattage du sacrifice ont un bonus comme pour attirer de nouveaux clients, a-t-il fait savoir.

Un autre boucher à Hai-el-Badr, Si Larbi a rappelé que cette ruée sur les bouchers se limitait auparavant à une couche de la société indiquant que dces dernières années les commandes se font de plus en plus nombreuses. Plusieurs citoyens recourent au service du boucher pour éviter la fatigue qui accompagne toujours cette rude opération ou par peur de se blesser, a-t-il ajouté. Il a également fait savoir qu’il exerce avec plusieurs professionnels qui viennent l’aider au premier et deuxième jour de l’Aïd.

Sur les lieux une mère de famille, Malika nous confie qu’elle ramène chaque année son mouton au boucher pour éviter de recourir aux services des voisins. Etant veuve et ne pouvant pas faire cette opération toute seule et vu que ses enfants sont encore jeunes, elle ne trouve pas meilleure solution que celle du boucher du quartier Un nouveau phénomène de la société ; les bouchers ambulants qui sillonnent le premier jour de l’Aïd les quartiers avec leurs équipements proposant leurs services pour abattre le mouton ou découper la viande. Pour un bon nombre de citoyens le travail se déroule «bien». Afin de découper le mouton avec beaucoup de soin et surtout d’aisance, Ami Hassan déplore l’absence de formation en la matière, «On a veillé toute la nuit, la demande est très élevée. On doit satisfaire tout le monde». Pour ce qui est du métier de boucherie, Aâmi Hassan précise que «le travail de boucher s’adresse en premier aux consommateurs pour satisfaire leurs demandes. Fier de son métier de boucher artisan aâmi Hassan précise que ce métier qui se transmet de père en fils le pousse à assumer plusieurs fonctions dans la chaîne de boucherie. «C’est avant tout un travail de commerçant qui peut s’exercer dans des lieux de travail différents. Un boucher peut effectuer ses tâches dans un magasin, sur la place du marché ou en effectuant des tournées», a-t-il précisé

Selon aâmi Hassan le métier de boucherie doit être encouragé et valorisé, car la profession déplore une pénurie de jeunes bouchers capables de prendre en charge la relève. «Il y lieu de penser à la formation dans cette branche afin de mieux servir le client», tel est l’appel lancé de aâmi Hassan.

S. Sofi