CÃ©lÃ©bration de la fete delâ€™Aid El-Adha, Constantine : ambiance empreinte de joie et de piÃ©tÃ© : Dans de bonnes conditions

La température s’est faite clémente, dans la capitale de l’Est, durant la première journée de l’Aïd el-Kébir, et les Constantinois ont pu célébrer cette fête dans de bonnes conditions, et également dans une ambiance empreinte de joie et de piété.

Comme à l’accoutumée, c’est quelques minutes après la fin de la prière de l’Aïd et les échanges de vœux d’usage que les citoyens ont commencé le rituel du sacrifice. Cette année, l’organisation a été de mise, comme constaté au niveau de différentes cités, où les habitants avaient dressé des structures métalliques permettant d’accrocher un grand nombre de bêtes, afin de faciliter leur dépeçage, le plus souvent l’œuvre d’un boucher professionnel dont les services ont été loués longtemps à l’avance. Par la suite, c’était le tour du nettoyage à grande eau des rues, ainsi qu’au transport des peaux des moutons aux mosquées, et ce dans le cadre de l’opération lancée à l’échelle nationale par le ministère de l’Industrie et des Mines, et laquelle, selon les responsables locaux, a connu une réelle réussite. Contrairement à l’Aïd el-Fitr, les visites familiales sont remises à la fin d’après-midi, voire au second jour. Concernant les dispositions prises par les autorités locales afin d’assurer la continuité du service public durant la fête, les opérations de nettoiement et de collecte des ordures menées par les différentes communes ont permis à la ville de présenter, dès la fin de matinée du mardi, un visage avenant. De leur côté, les commerçants réquisitionnés pour assurer un approvisionnement régulier en produits alimentaires et services de large consommationont été, du moins à partir de l’après-midi du premier jour, au rendez-vous.

I.B.