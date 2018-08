Cas dâ€™atteinte de gastro-entÃ©rite Ã  Blida et Bouira : Prise de toutes les mesures pour endiguer la maladie

Le Directeur de la prévention et de la promotion de la santé au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le Dr Djamel Fourar a affirmé lundi dernier à Alger, que «toutes les mesures nécessaires concernant les 35 cas d'atteinte de gastro-entérite enregistrés dans un cercle familial au niveau de certaines régions relevant de la wilaya de Blida et de Bouira ont été prises afin d'endiguer la maladie». S'exprimant lors d'une conférence de presse organisée par le ministère de la Santé afin de fournir des explications concernant les 35 cas d'atteinte de gastro-entérite enregistrés dans les régions relevant de la wilaya de Blida et de Bouira depuis la mi-août, le Dr Djamel Fourar a précisé que ces cas «se limitaient à quelques familles sans pour autant contaminer les autres habitants de ces régions», faisant état des procédures prises par le ministère «pour similitude des symptômes avec ceux du choléra, en attendant les résultats des analyses de l'institut Pasteur, dont l'annonce est prévue pour la semaine prochaine». Mettant l'accent sur les procédures d'hygiène devant être respectées, le Dr Fourar a souligné que les échantillons prélevés auprès des malades de la wilaya de Bouira se trouvant actuellement à l'établissement hospitalier spécialisé (EHS) en maladies infectieuses El Hadi-Flici (El-Kettar) et des malades de la wilaya de Blida se trouvant actuellement à l'hôpital de Boufarik, ont démontré que cette épidémie n'était pas due à l'eau potable ou à l'eau des puits.

600 à 9.000 cas /an

De son côté, le directeur général de l'Institut Pasteur, le Dr Zoubir Harath a affirmé que l'institut avait mobilisé tous ses laboratoires afin d'identifier les échantillons prélevés à l'EHS El Kettar et à Boufarik, soulignant la possibilité que des aliments pouvaient être à l'origine de cette maladie, à l'image des cas d'intoxication apparus à Bougara (Blida) depuis plus de 20 jours. Evoquant les cas d'intoxication alimentaire enregistrés annuellement variant entre 600 et 9.000 cas, le sous-directeur de la prévention au ministère de la Santé, Youcef Tarfani a souligné, également, «le premier cas de gastro-entérite enregistré à Ain Bessam (Bouira) au mois de juillet suivi par 6 autres cas de la même famille». D'autres cas similaires ont été enregistrés le 14 août en cours à la wilaya de Blida (11 cas), suivis par deux cas à Berriane tous de la même famille, 9 cas à Oued Alleug, deux cas à Ahmed el Ain (Tipaza), deux cas à Saoula (Alger) et Ouled Mendil. De son côté, le Dr Kamal Ait Oubelli, de l'Institut national de santé publique, a mis l'accent sur l'impératif de respecter les cinq mesures de préventions préconisées par le ministère de la Santé tout au long de l'année, notamment avant le début de la saison estivale.