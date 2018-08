Note de lecture, La vie secrÃ¨te des arbres par Peter Wohlleben : Un message profondÃ©ment naturaliste

Dans un récit fortement engagé, publié en 2017 en français, Peter Wohlleben, un forestier allemand qui dans son pays travaille à la tête d’une forêt gérée de manière non productiviste, raconte la vie intime de ces végétaux si communs : les réseaux de filaments créés par les champignons, la grande sociabilité des hêtres, le langage des racines qui craquent et l’incroyable pulsion de vie des arbres, etc. «Nous les pensions silencieux, éteints, immuables », lit-on dans cet extrait de critique littéraire qui toutefois admet : «Après la lecture de ce livre, vos promenades en forêt vont prendre une tout autre dimension». Et le même critique de suggérer : «Allons même plus loin puisque Peter Wohlleben s'y risque en s'appuyant sur des études publiées dans les plus sérieuses revues scientifiques, les arbres ont bien des leçons à nous donner en termes de partage et de communication. Ce sont des êtres sociables qui aiment la compagnie des autres et ce, tout en conservant chacun leur propre caractère».

Fort de son expérience personnelle de forestier allemand, de sa curiosité insatiable et de ses nombreuses lectures, Peter Wohlleben a assurément réussi son pari : il met à la portée de tout lecteur, un tant soit peu curieux de nature, les connaissances les plus actuelles concernant les arbres des forêts, des parcs, des avenues urbaines. Le végétal, que l’on croyait, jusqu’à une période très récente, dépourvu de sensations et de communication sensorielle, s’avère un être capable d’un comportement social, au même titre que nombre d’animaux et, bien entendu, les humains. Hêtres aux mille couleurs, ombre et lumière des sous-bois, parures hivernales de neige et de glace, illustrent le propos, axé sur les mille et une façons qu’a l’arbre de s’adapter aux contraintes du milieu, à la lutte incessante contre les maladies, les tempêtes, la concurrence des autres espèces voire de ses propres congénères. Un propos volontairement emprunt de qu’on appelle en termes savants l’anthropomorphisme, cette façon de prêter à des êtres vivants des sentiments humains dans un souci de pédagogie. Comment ne pas apprécier cette image forte, lorsque l’auteur dit : «Les arbres urbains sont les enfants des rues de la forêt», montrant ainsi que l’absence d’apprentissage et de liens sociaux acquis au sein de l’écosystème forestier fragilise ces individus voués à une mort précoce dans un environnement hostile.



«Préserver les générations futures»



Le message que veut nous délivrer cet auteur, au-delà de la poésie des mots et des images, est un message profondément naturaliste, aux antipodes de la pensée utilitariste qui prévaut, aujourd’hui plus que jamais, dans la façon de gérer nos forêts. Un profond respect de la nature qui ne plaira peut-être pas à tout le monde, à contre-courant d’une écologie centrée sur l’homme et ses besoins — illustrée par le fameux adage «préserver les générations futures» —, mais doit malgré tout nous faire réfléchir avant que nature meure. Souvent présenté sous les traits d’un modeste garde forestier — c’est peut-être plus pittoresque —, l’ingénieur Peter Wohlleben est perçu en Occident comme un véritable phénomène de librairie : il a, en effet, su séduire la planète avec des histoires de hêtres ou de champignons. Plus d’un million d’exemplaires de La vie secrète des arbres se sont déjà vendus, traduits dans une quarantaine de langues. D’une plume alerte et drôle, il a entremêlé de petits contes naturalistes illustrant certes divers travaux de biologie et d’éthologie, mais habillés d’un anthropomorphisme revendiqué. Tant pis, selon lui, pour les scientifiques que cela peut irriter : «Si j’ai choisi de parler de sentiments à propos des arbres, c’est pour faire comprendre qu’en réalité, ils ne sont pas si différents de nous. J’aimerais changer notre regard sur la nature et la façon dont nous la traitons», ne cesse-t-il d’argumenter en ce sens.

Pour tout dire, c’est grace à cet auteur et à son ouvrage «que nous avons pu découvrir» que les plantes éprouvent du stress, de la douleur ou du bien-être, se transmettent et mémorisent des informations, savent calculer le passage du temps ; découvrir aussi que les arbres sont reliés par leurs racines à un véritable réseau social et pratiquent une entraide permanente dont nous gagnerions à nous inspirer. «Si les arbres pouvaient voter, ils seraient de gauche», aime-t-il d’ailleurs à répéter.

La Vie secrète des arbres, par Peter Wohlleben, édition Les Arènes, Paris 2017 pour la traduction française, 272 pages

Kamel Bouslama