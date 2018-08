Bordj Bou-ArrÃ©ridj : Actualiser la carte archÃ©ologique

Le directeur de la culture au niveau de la wilaya de Bordj Bou-Arréridj, M. Miloud Belhaniche, qui note que la wilaya est très riche en matière de patrimoine matériel, rappelle que chaque jour qui passe, un monument est découvert.

Ce qui nous oblige à actualiser continuellement la carte archéologique de la wilaya, a-t-il indiqué, avant de préciser que cette carte est mise à la disposition des présidents d’APC et des spécialistes de la question pour faire connaître les monuments d’abord et les protéger ensuite. Interrogé sur les mesures prises justement en matière de protection des sites archéologiques, le directeur de la culture insiste sur la nécessité de les classer pour pouvoir bénéficier de l’apport du ministère de tutelle prévu pour ce genre d’opération.

En plus de ceux qui ont bénéficié de statut, comme Bordj El Mokrani et Bordj Chemissa, notre interlocuteur cite douze autres sites à l’instar de l’ancienne mosquée de Bordj Bou-Arréridj appelée El Atiq et le collège de Zemmoura, en plus du vestige de Zbir qui vont être proposés pour le classement.

Leurs dossiers, a-t-il annoncé, seront présentés à la commission de wilaya avant leur envoi aux services compétents au niveau national pour qu’ils soient intégrés dans la liste des monuments classés. Deux autres vestiges, comme Guelala qui se trouve à la frontière avec la wilaya de Msila et El Anasser, suivront, a déclaré M. Belhaniche qui a noté que pour ces deux sites des recherches historiques et une identification de la propriété sont en cours d’élaboration.

Notre interlocuteur a insisté sur la contribution des citoyens pour la connaissance et la protection des sites historiques rappelant au passage la faiblesse des moyens du secteur pour le faire. Il a regretté le comportement des habitants de la région de Thiamine qui, non seulement continuent d’exploiter les terres qui se trouvent aux alentours du site archéologique, mais en plus ils ont empêché l’entrepreneur de réaliser le projet qui lui a été confié.

Grâce à une enveloppe du ministère de la Culture, une opération de restauration et de clôture du site a été décidée.

A cause de ce comportement l’opération, pourtant nécessaire au vu de la dégradation du site, a été annulée précise la directeur de la culture qui évoque la complexité de la tâche qui est assurée par ses services.

Il ne manque pas de saluer la contribution des services de sécurité qui sont présents afin de faire face à toute dégradation, comme cela a été le cas à Guelala dernièrement.

Fouad Daoud