5e Ã©dition du Prix de lâ€™Escale dâ€™Alger : 13 auteurs sÃ©lectionnÃ©s

La cinquième édition du Prix de l’Escale d’Alger aura lieu, jeudi 11 octobre 2018, comme les années précédentes, au Sofitel Hamma Garden d’Alger.

Visant à mettre en lumière le roman d’un auteur algérien, vivant et publiant en Algérie, le jury du prix de l’Escale d’Alger décerne chaque année, en sus du grand prix, un prix «Coup de cœur», pour encourager un second candidat.

Pour le Prix de 2018, une première sélection a été faite à partir des romans édités en Algérie entre juillet 2017 et juillet 2018. Cet événement littéraire ne peut avoir lieu que grâce au soutien de la direction du Sofitel et de plusieurs sponsors, dont les noms seront révélés lors de la conférence de presse qui se tiendra lundi 8 octobre au Sofitel Alger.

La première liste du prix de l’Escale littéraire d’Alger a été dévoilée composée de treize œuvres. Il s’agit de la Fatwa, de Mustapha Bouchareb, paru aux éditions Chihab, la Colombe de Kant, d’Aïcha Kassoul, paru chez Casbah, le Roman des Pôv’cheveux, de Lynda Chouiten, paru chez éditions El-Kalima, le Soleil n’était pas obligé, de Saad Khiari, paru chez Hibr Éditions. Le journaliste et romancier Jaoudet Gassouma a été retenu pour participer avec son œuvre Cubaniya, paru chez Chihab, Adléne Meddi également avec 1994, édité chez Barzakh. Les éditions ANEP sont représentées par deux œuvres, il s’agit de Pupille, de Riadh Hadir, et Nomade brulant, d’Amina Mekhali. Akram El Kébir a été sélectionné pour son œuvre Au secours Morphée ! édité chez Apic. D’autres romans ont été sélectionnés pour le grand sacre comme Alunissons, de Lynda Handala, édité chez Dalimen, le Fils à maman, de Nadjib Stambouli, paru chez Casbah, ainsi que le Temps de mourir, de Said Oussad, et Promesse de bandit, paru tous les deux chez Frantz-Fanon.

Pour rappel, le prix de l’Escale d’Alger a eu le privilège de nommer : Habib Ayyoub en 2013, Kamel Daoud en 2014, Leila Hamoutène en 2015, et Mohamed Sari en 2016. Le jury est composé de huit journalistes ou écrivains algériens et français.

Kader Bentounès