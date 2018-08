Organisation internationale des thÃ©Ã¢tres : Le ThÃ©Ã¢tre dâ€™Oran rejoint Â« La route de la soie Â»

Le Théâtre régional d'Oran Abdelkader-Alloula (TRO) fait désormais partie de l'Organisation internationale des théâtres, basée en Chine, a-t-on appris du directeur de cette structure culturelle.

«Cette démarche permettra au TRO de consolider ses actions dans le domaine de la formation et de renforcer sa visibilité à l'international», a précisé à l'APS Mourad Senouci.

Le TRO est le deuxième établissement algérien, après le Théâtre national d'Alger Mahieddine-Bachtarzi (TNA), à rejoindre cette organisation appelée «La route de la soie» et qui regroupe 44 pays des cinq continents, a-t-il indiqué.

Le directeur du TRO a fait savoir que l'intégration de son établissement intervient suite à sa participation à une rencontre entre les responsables des théâtres chinois et ceux des théâtres arabes, tenue du 28 juillet au 3 août derniers à Guangzhou, au sud de la Chine.

Bientôt, une fiche technique du TRO accompagnée de photos et des programmes d'activités sera reprise sur le site web de «La route de la soie», donnant ainsi plus de visibilité au 4e Art algérien à l'échelle internationale, s'est félicité M. Senouci. La coopération avec les partenaires chinois permettra encore de consolider les capacités des jeunes artistes algériens aux plans scéniques et techniques, a-t-il fait valoir.

Les premières propositions émises par le TRO dans ce cadre tablent sur l'animation d'ateliers de formation dans le domaine des marionnettes, spécialité dans laquelle le théâtre chinois jouit d'une riche expérience, a souligné M. Senouci.