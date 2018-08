ClÃ´ture du festival Alger Rama : Lâ€™AlgÃ©rino enflamme lâ€™esplanade Riadh El-Feth

Pour la clôture du festival Alger Rama, l’Office national des droits d’auteur et droits voisins a programmé une soirée d’exception pour les milliers d’Algérois ayant pris d’assaut l’esplanade de l’Office Riadh El-Feth à Alger, à la veille de l’Aïd.

Un événement culturel qui a donné des couleurs au monument des martyrs et qui prouve que la capitale est capable d’organiser de très grands shows aux dimensions de son riche répertoire musical.

Proposant une variété musicale en vogue auprès des jeunes, la soirée de clôture a mis en scène quatre formations musicales de différents styles, au grand bonheur des milliers de fans venus assister à ce concert gratuit organisé par l’ONDA.

La première note musicale avait pour couleur la chanson engagée juvénile limite gnaoui avec le populaire «Djam», Djamil Ghouli de son vrai nom, ancien interprète du célèbre groupe dissout «Djmawi Africa». Djam a chanté et dansé dans une ambiance des plus festives des titres phare de sa discographie qui plaît énormément aux jeunes, notamment pour ce qui est de la profondeur des textes qui traduisent le vécu des citadins, à l’exemple de son titre à succès Hachiche et pois chiche. Rencontré à l’issue de son show, «Djam» s’est dit très heureux de se produire devant le public algérois qui le comprend à 100%, selon ses dires. «Le public algérois me comprend parfaitement. Il comprend l’argot, la mentalité et les codes qu’on trouve dans mes chansons. J’ai ressenti une forte énergie positive dans les 8.000 personnes mélomanes qui ont assisté au concert, et cela me réjouit énormément», a-t-il fait savoir. Il enchaîne sur sa démarche musicale et sa nouvelle carrière après la dissolution du groupe. «Ma musique est celle de la recherche dans la mélodie, du message véhiculé. C’est important aujourd’hui de représenter un jeune Algérien qui fait de la musique de A à Z, la musique qui compose, qui écrit et qui arrange», a-t-il expliqué, avant d’annoncer la prochaine sortie de son album. «Mon album sera dans les bacs en fin septembre, il sera intitulé Zdeldel, qui est mon surnom. Il sortira avec trois clips, le premier a été tourné à Tamanrasset, le second au festival des lumières à Lyon, tandis que le troisième sera en animation 3d», a-t-il noté.



Ambiance de folie



Place au raï , musique juvénile appréciée par les jeunes, notamment pendant l’été, avec deux artistes et pas des moindres, à commencer par Billel Seghir. Ce dernier connaît un franc succès, ces dernières années, surtout avec les paroles respectueuses qu’il propose dans ses chansons, ainsi que le neveu du Cheb Khaled qui a créé une ambiance de folie en interprétant les plus grands succès du king du raï.

Le chanteur franco-algérien, L’Algérino, a clôture le show en créant une ambiance de folie, après un standing-ovation digne de ce grand nom qui cartonne en France, notamment avec la sortie de son dernier album International. Originaire de Khenchela et des quartiers nord de Marseille, l’Algérino, Samir Djoghbal de son vrai nom, a chanté Va bene, son tube tendance du moment qui se trouve également sur la bande sonore du film Taxi 5, mais aussi Sur la tête de ma mère, un de ses premiers succès, Adios, Banderas, avant d’interpréter une chanson hommage à Cheb Hasni et une autre intitulée Danse comme un Chaoui, pour annoncer la fierté de ses origines.

Le programme estival de l’Onda, qui avait programmé des spectacles et des tournées dans plusieurs villes du pays à l’instar de Mostaganem, Bouira, Tizi Ouzou, Alger, Constantine, Msila ou encore Oran, a pris fin dimanche soir.

Kader Bentounès