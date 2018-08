RÃ©fugiÃ©s sahraouis : Un don de matÃ©riel sportif et scolaire

Le Village des enfants copains du monde de Gravelines (France) a fait don de deux tonnes de matériel sportif, scolaire et sanitaire au profit des réfugiés sahraouis, a rapporté l'agence de presse sahraouie (SPS).

«Le village des enfants copains du monde de Gravelines a décidé dimanche l’envoi d’un camion chargé de deux tonnes de matériel sportif, scolaire et sanitaire au profit de la daira de Daoura commune de la wilaya d’El-Ayoun, camps des réfugiés sahraouis», a précisé l'agence. «L'aide comprend également un groupe électrique devant servir à faire monter de l’eau pour plus de 40 chameaux afin d’apporter du lait aux réfugiés de la dite daira, ainsi que des ordinateurs.» D’autre part, l’association Horizon a apporté un lot de fourniture scolaire au profit des enfants sahraouis à la veille de la rentrée scolaire, a ajouté l'agence sahraouie.

Cette cérémonie de solidarité s’est déroulée en présence du directeur de Village des enfants copain du monde de Gravelines, Christian Hogard, de l’association Horizon et des accompagnateurs sahraouis.

Depuis début août en cours, le groupe d’enfants sahraouis en vacances d’été à Gravelines a été rejoint par trois autres groupes invités par les villes de Saint Denis, Vitry sur seine et Le Mans en France. Durant leur séjour à Gravelines, les enfants sahraouis ont profité d’un riche programme, a-t-on précisé.