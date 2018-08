Selon un porte-parole du ministÃ¨re iranien des AE : Â« Le programme de missiles nâ€™est pas nÃ©gociable Â»

«Le programme de missiles de l'Iran n'est pas négociable et n'a aucun lien avec l'accord sur le nucléaire de ce pays», a déclaré, lundi à Téhéran, un porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. «L'accord international sur le nucléaire iranien conclu en 2015 et le programme de missiles du pays sont deux questions distinctes», a déclaré Bahram Qasemi, faisant référence à des propos récents de la chancelière allemande Angela Merkel. Mme Merkel a déclaré plus tôt que Berlin était prêt à préserver l'accord après le retrait des États-Unis, tout en exprimant des préoccupations sur le programme de missiles de Téhéran. «Elle (Mme Merkel) peut exprimer ses opinions (...), mais elle doit savoir que le programme de missiles et l'accord sur le nucléaire sont deux questions distinctes», a affirmé M. Qasemi, lors de sa conférence de presse hebdomadaire. «Nous avons exprimé notre position sur le programme de missiles, qui est non négociable», a-t-il souligné.