En hommage Ã  Kofi Annan : Lâ€™ONU organisera plusieurs Ã©vÃ¨nements

L'ONU va organiser plusieurs évènements pour rendre hommage à son ancien Secrétaire général Kofi Annan, mort samedi à l'âge de 80 ans. L'actuel Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, déposera une couronne de fleurs et prononcera un discours au cours d'une cérémonie organisée mercredi matin en l'honneur de M. Annan au siège de l'ONU à New York, a indiqué Stephane Dujarric, porte-parole de M. Guterres. Un registre de condoléances sera également placé au siège de l'ONU jusqu'à la fin de la semaine, a ajouté M. Dujarric, qui était jadis aussi le porte-parole de M. Annan. Le drapeau de l'ONU est en berne depuis dimanche, et le restera jusqu'à mardi. L'Assemble générale de l'ONU organisera également un évènement commémoratif en mémoire de M. Annan. La date et le format de cet évènement seront discutés lundi après-midi, a indiqué Brenden Varma, porte-parole du président de l'Assemblée générale. M. Annan, un diplomate ghanéen, a été Secrétaire général de l'ONU pendant dix ans, jusqu'à fin 2006. Samedi, M. Guterres a déclaré que M. Annan avait été «une force au service du bien», mais aussi son ami et son mentor.