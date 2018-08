Protection des palestiniens : Le SG de lâ€™ONU sâ€™y engage

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres s'est engagé à continuer à protéger les civils palestiniens, en dépit d'une situation de plus en plus difficile. Dans un rapport adressé à l'Assemblée générale sur la question de la protection des Palestiniens, qui a été rendu public lundi, M. Guterres a déclaré qu'après plus de 50 ans d'occupation militaire israélienne, les Palestiniens de Cisjordanie et de la bande de Ghaza restaient particulièrement vulnérables à la violence, à l'intimidation, à la perte de leurs propriétés ou de leurs revenus, et à diverses violations du droit international humanitaire et des droits de l'Homme. La conjonction d'une occupation militaire prolongée, de menaces sécuritaires permanentes, d'institutions politiques faibles et du blocage du processus de paix rend la protection des Palestiniens extrêmement complexe sur les plans politique, juridique et pratique, indique le rapport. Il est crucial que les efforts actuels de l'ONU pour assurer la protection, la sécurité et le bien-être des Palestiniens soient maintenus et renforcés, notamment à la lumière des problèmes financiers auxquels font actuellement face les agences humanitaires et d'aide au développement sur le terrain, selon le rapport. «J'appelle tous les Etats membres à renforcer leurs contributions financières et leur soutien politique à ces efforts», a déclaré M. Guterres dans le rapport. Il est crucial que l'ONU redouble d'efforts pour promouvoir une solution politique durable au conflit entre les Palestiniens et les Israéliens, car une telle solution est la seule manière de parvenir à une véritable protection des Palestiniens, a-t-il affirmé. «Cette tragédie montre qu'il est urgent de relancer le processus de paix. Ce n'est qu'en parvenant à une solution à deux Etats, vivant l'un à côté de l'autre dans la paix, la sécurité et la reconnaissance mutuelle, avec Al Qods comme capitale d'Israël et de l'Etat de Palestine, et après résolution par la négociation de toutes les questions de statut final, que les aspirations légitimes des deux peuples pourront être réalisées», a indiqué le secrétaire général dans son rapport.

Construction de 650 logements en Cisjordanie



Par ailleurs, le ministère palestinien des Affaires étrangères a dénoncé la décision d'Israël d'approuver la construction de 650 nouvelles unités de logement dans la colonie de Bet El près de la ville de Ramallah en Cisjordanie. Le ministère a déclaré dans un communiqué de presse que l'extension des colonies israéliennes dans les territoires palestiniens révélaient la politique «d'accord du siècle» de l'Etat hébreu et l'inaction de la communauté internationale. Cette déclaration fait référence à des reportages selon lesquels le président des Etats-Unis, Donald Trump, et son équipe travaillaient à un accord de paix surnommé «accord du siècle» pour résoudre le conflit israélo-palestinien. Plusieurs responsables des Etats-Unis ont indiqué que cet accord était dans sa phase finale. L'agence de presse palestinienne officielle WAFA, citant des sources israéliennes, a rapporté que le gouvernement israélien avait approuvé la semaine dernière l'expansion de la colonie de Bet El par la construction de 650 nouvelles unités de logement, et non pas 296 comme il l'avait annoncé précédemment. Cette décision a été prise par le conseil de la colonie de Bet El et par le ministère israélien de l'Intérieur, ajoute WAFA. L'activité de colonisation israélienne, jugée illégale par la plupart des puissances mondiales et par le droit international, est considérée comme l'un des points les plus épineux freinant les pourparlers de paix israélo-palestiniens, dans l'impasse depuis 2014.