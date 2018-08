Election prÃ©sidentielle au Mali : IBK proclamÃ© Ã©lu par la Cour constitutionnelle

Une semaine après la tenue du second tour de la présidentielle, Ibrahim Boubacar Keita, le président sortant du Mali et candidat à sa propre succession, a été déclaré officiellement vainqueur par la Cour constitutionnelle, qui a ainsi validé les résultats du scrutin.

«Je proclame élu Ibrahim Boubacar Keïta», a déclaré la présidente de la Cour constitutionnelle, Manassa Danioko, dont les décisions sont sans appel. Au cours d'une audience retransmise à la télévision publique ORTM, elle avait auparavant rejeté toutes les requêtes du candidat de l'opposition, Soumaïla Cissé, les jugeant irrecevables ou infondées par manque de preuves. M. Keïta, 73 ans, a obtenu 67,16% des suffrages au second tour le 12 août, pour 32,84% à Soumaïla Cissé, un ancien ministre des Finances de 68 ans, a annoncé la magistrate, en ne retranchant qu'un centième au score du président sortant annoncé par le ministère de l'Administration territoriale, jeudi dernier. Mais, pour les observateurs, la victoire, à la majorité absolue, du président sortant, candidat à sa propre succession, était attendue, tant elle ne faisait plus de doute dès le premier tour organisé le 29 juillet. En effet, Avec ses 41,70% des suffrages récoltés au premier tour, IBK disposait d'une confortable avance sur Soumaïla Cissé (17,78%), et pouvait ainsi envisager sans difficulté sa réélection lors d'un second tour qui n'a pas passionné la population. Le taux de participation n'ayant été que de 34,42% au second tour, selon la cour. Et ce qui devait arriver, arriva. Dans moins de deux semaines, Ibrahim Boubacar Keita sera investi, comme le prévoient les textes maliens, pour un second et dernier mandat qui prendra fin le 3 septembre 2023. La cérémonie d’investiture sera organisée le 4 septembre à Koulouba. La contestation des résultats de cette élection par le chef de file de l’opposition n’aura donc pas changé le cours des choses. Et son appel à «résister», lancé à ses partisans, n’aura certainement aucun écho. M. Cissé, déjà battu à la présidentielle de 2013 par IBK, mettra du temps à digérer sa nouvelle défaite, d’autant que, selon ses calculs, il a «remporté cette élection avec 51,75% des suffrages». Ne tenant pas compte de cette réaction, le président réélu Ibrahim Boubacar Keïta se projette déjà dans l’après-investiture. «Je servirai le Mali selon les principes républicains», a-t-il annoncé, dans sa première déclaration après la confirmation de sa victoire. Il a également dit «tendre la main» à son «jeune frère» Soumaïla Cissé, car «le Mali doit pouvoir compter sur toutes ses filles et tous ses fils». Et pour cause, si la paix progresse dans le pays et les groupes terroristes ont perdu un tant soit peu de leurs capacités de nuisance, il n’en reste pas moins que le défi sécuritaire constitue de loin l’une des priorités auxquelles devra continuer à s’atteler IBK. Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, a appelé mardi les Maliens à «l’union et à la réconciliation nationale» face au «défi» du terrorisme.

«Cette élection marque une étape essentielle dans la stabilisation et le redressement politique et économique du Mali, qui fait toujours face aux défis du terrorisme, de l’insécurité et du développement, dont la gravité appelle à présent d’urgence à l’union et à la réconciliation nationale», a-t-il souligné, dans un communiqué. De son côté, l'Union européenne a déclaré «urgent d'accélérer la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger». Pour sa part, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU et chef de la mission des Nations unies au Mali (Minusma), Mahamat Saleh Annadif, a exprimé son espoir de voir la confiance qui commence à se rétablir, être renforcée à l’avenir, «parce que, sans cela, a-t-il affirmé, l’accord pour la paix et la réconciliation ne connaîtra pas de progrès, et, s’il ne connaît pas de progrès, il n’y aura pas de paix et de stabilité au Mali».

La CMA félicite le président Keita pour sa réélection



La Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA) au Mali a félicité le président Ibrahim Boubacer Keita pour sa réélection à l'élection présidentielle, a indiqué un communiqué de la CMA reproduit lundi par les médias. La CMA «adresse ses félicitations au Président de la République Ibrahim Boubacar Keita pour sa réélection» et «félicite également le Premier Ministre Soumeylou Boubeye Maiga et tout son gouvernement pour le travail» accompli pour «relever le défi», ajouté le texte. La CMA a en outre souhaité, dans son communiqué, que le président nouvellement réélu fasse de la mise en œuvre de l’Accord de paix et de réconciliation au Mali, «une de ses premières priorités» et «engage le Gouvernement à s’attaquer aux questions essentielles que sont notamment : les réformes institutionnelles, la reconstitution d’une armée nouvelle, le développement économique à travers la mise en place effective de la zone de développement, la justice et réconciliation», poursuit le texte. L'Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d’Alger, a été signé en mai-juin 2015 par le gouvernement malien, les groupes formant la Plateforme et la CMA. La CMA a encore indiqué que «la participation massive des populations de l’Azawad à la bonne tenue du scrutin sans incidents et à la réélection du Président Keïta dénote de son engagement en faveur de la mise en £œuvre intégrale de l’Accord pour une paix juste et durable».

Enfin, la CMA «assure la communauté nationale et internationale de son engagement à assumer pleinement son rôle dans la mise en œuvre diligente de l’Accord et dans la construction d’une paix juste et durable à laquelle aspirent nos populations», a conclu le communiqué.