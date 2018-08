Arabie Saoudite : Feghouli en nÃ©gociations avec Al Hilal

Le milieu international algérien de Galatasaray (Div.1 turque de football) Sofiane Feghouli a entamé des négociations avec le club saoudien d'Al-Hilal (Div.1) en vue d'un éventuel transfert cet été, rapportent mardi les médias locaux. Le joueur algérien de 28 ans n'entre plus dans les plans de l'entraineur du club stambouliote Fatih Terim qui l'a relégué sur le banc des remplaçants depuis le début de la saison. L'ancien élément du FC Valence (Espagne) n'a joué que six minutes lors des deux premiers matchs du championnat. Pourtant, Feghouli était considéré comme l'une des pièces maitresse de Galatasaray la saison dernière, qui a vu le club décrocher le titre de champion aux dépens de son rival de Fenerbahce. Selon la même source, "Galatasaray et Feghouli auraient exigé un salaire annuel de 5.5 millions d'euros aux dirigeants d'Al-Hilal, alors que les négociations sont en cours". Feghouli avait rejoint le club champion de Turquie sortant en 2017 pour un contrat de cinq saisons, en provenance de West Ham (Premier league anglaise). Convoqué pour les deux derniers matchs de l'équipe nationale joués sous la conduite de l'ancien sélectionneur national Rabah Madjer en juin dernier face au Cap Vert au stade du 5-juillet (défaite 3-2), et devant le Portugal Lisbonne (défaite 3-0), Feghouli avait déclaré forfait pour cause de blessure tendon d'Achille.