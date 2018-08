Mondial U20 Dames : Lâ€™Espagne Ã©limine la France

L'Espagne a mis fin au rêve de sacre mondial des françaises, qui ont raté un penalty, en remportant (1-0) la demi-finale du Mondial de football féminin des moins de 20 ans à Vannes, et sera opposé au Japon en finale. Un silence de cathédrale a assommé le stade quand Marie-Antoinette Katoto, entrée en jeu à la 53e minute, s'est approchée pour tirer le penalty à la 74e. La France était alors menée 1-0 mais l'Espagne évoluait à dix depuis l'expulsion de la milieu de terrain Aitana Bonmati pour deux avertissements (66). Les Bleuettes souvent trop brouillonnes à l'approche du but adverse, ont une nouvelle fois perdu contre leur bête noire, qui les avait déjà frustrées en finale de l'Euro U19 l'an dernier (3-2). Les Espagnoles, dont ce n'est que la 3e participation au Mondial, mais qui dominent le football féminin dans cette catégorie d'âge au niveau européen, iront chercher un sacre mondial face au Japon. Les Nippones ont encore une fois fait belle impression en battant facilement 2-0 une Angleterre peut-être émoussée, mais surtout étouffée par une organisation adverse sans faille. La finale se disputera vendredi à Vannes, précédée du match pour la troisième place entre la France et l'Angleterre.