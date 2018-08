Mondial-2018 (dames - 1er tour) : Lâ€™AlgÃ©rie provisoirement 5e

La sélection algérienne dames de handi-basket occupe provisoirement la 5e et avant-dernière place du groupe B du Championnat du monde-2018 qui s'est poursuivi lundi avec la défaite de l'Argentine devant la France 32-43 à Hambourg (Allemagne), lors de la 4e journée de la phase de poules. Suite à leurs quatre premières défaites en autant de matchs devant, tour à tour, l'Allemagne (24-87), les Etats-Unis (13-85), la Chine (20-80) et l'Argentine (40-65), les Algériennes ne pouvaient espérer mieux qu'une telle place du groupe avec 4 points. Elles joueront le tout pour le tout face aux Françaises mercredi. Une victoire, qui serait historique si elle est réalisée, permettra à l'équipe algérienne de passer aux quarts, en cas de défaite de la France mardi contre les USA. Dans le cas inverse, un éventuel revers de l'équipe nationale serait synonyme de 6e et dernière place de la poule B. Sur papier, la mission des protégées de l'entraîneur national Djawed Zigh est extrêmement difficile, mais le coach espère une surprise et comptera sur sa meilleure marqueuse Djamila Khemgani, auteur de 46 points et 24 rebonds en quatre matchs. "Devant l'impossibilité de rivaliser avec les favoris du groupe (Allemagne, USA et Chine), nos efforts seront concentrés sur l'Argentine et la France contre lesquelles on peut faire quelque chose de bon", avait dit Zigh avant le déplacement à Hambourg. Les quatre premières sélections de chacun des deux groupes (A et B) se qualifieront aux quarts de finale, tandis que les deux derniers joueront les matchs de classement de la 9e à la 12e position.