DÃ©cÃ¨s de Kofi Annan : message de condolÃ©ances du PrÃ©sident Bouteflika au SG de lâ€™ONU

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé hier un message de condoléances au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, Antonio Guterres, suite au décès de l'ancien Secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, dans lequel il a mis en avant les qualités de cet «illustre et digne fils de l'Afrique».

«C’est avec une grande émotion que j'ai appris la triste nouvelle du décès de l'ancien Secrétaire général des Nations unies, feu Kofi Annan», écrit le Chef de l'État, dans son message. «Je tiens, en cette pénible circonstance, à vous exprimer, au nom du peuple et du gouvernement algériens, ainsi qu'en mon nom personnel, nos condoléances les plus attristées, priant Dieu le Tout-Puissant de combler le défunt de Ses bienfaits, de lui accorder Sa Sainte Miséricorde et de prêter réconfort à sa famille», a-t-il souligné. «Les Nations unies, tout autant que la communauté internationale perdent en cet illustre et digne fils de l'Afrique, un fin négociateur doublé d'un fervent défenseur du multilatéralisme de la paix et de la sécurité internationales, des convictions qu'il a assumées tout au long de sa vie, avec une foi inébranlable et une patience à toute épreuve qui lui ont valu, à juste titre, le Prix Nobel de la paix au début de ce troisième millénaire», a relevé le Président de la République. «Intimement convaincu du caractère indivisible de la paix, de la sécurité et du développement, feu Kofi Annan s'est particulièrement investi dans la promotion des idéaux à portée universelle comme la défense des intérêts des pays de son continent, l'Afrique, les victimes de la torture, la prévention des conflits et la contribution à leur solution par le biais de la médiation», a-t-il mentionné. «Il a incarné un système des Nations unies fort de son indépendance et manifesté son attachement profond à la poursuite de sa revitalisation, projet pour lequel il a consacré l'essentiel de ses mandats», rappelle le Président Bouteflika, ajoutant dans son message que «la communauté internationale devrait, face aux bouleversements qui agitent notre planète, rendre hommage à ce héros et combattant de la liberté, en s'inspirant de ses louables initiatives en faveur de la paix, de la stabilité, ainsi que la stabilité, ainsi que de la promotion des idéaux que nous prônons tous».

Message à son homologue Ghanéen :

« le Ghana perd un de ses plus illustres fils »

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé hier un message de condoléances à son homologue du Ghana, Nana Akufo Addo, à la suite du décès de l’ancien Secrétaire général de l’ONU, Kofi Annan, dans lequel il a affirmé que l’Afrique venait de perdre un «grand homme d’État» et un «défenseur de la paix dans le monde».

«C’est avec une immense tristesse que j’ai appris la nouvelle du décès, le 18 août 2018, de feu Kofi Annan, ancien Secrétaire général de l’ONU», a écrit le Chef de l’État, dans son message. «En cette douloureuse circonstance, je voudrais vous présenter, au nom du peuple et du gouvernement algériens, ainsi qu’en mon nom personnel, nos condoléances les plus attristées et vous assurer de ma profonde sympathie», a-t-il ajouté. «Mes pensées vont également à la famille et aux proches du défunt qui voudront bien trouver dans ce témoignage de ma fraternelle sympathie et de ma profonde compassion, le réconfort et la force de surmonter cette difficile épreuve», a souligné le Président de la République. «Avec la disparition de Kofi Annan, le Ghana perd un de ses plus illustres fils, dont la remarquable carrière politique a été tout entière vouée au service des Nations unies et dont les inestimables qualités auront finalement été celles de son pays dont il incarnait les vertus», a-t-il affirmé. «Homme de conviction et de principe, il s’est distingué par son action pour la paix dans le monde qui lui a valu, à juste titre, le Prix Nobel de la paix», a rappelé le Président Bouteflika, dans son message, précisant que l’Afrique «perd un grand homme d’État qui aura marqué l’histoire contemporaine et défendu, avec conviction, les causes africaines». L’Algérie, pour sa part, «perd un ami qui a été un défenseur de la paix dans le monde et contribué grandement au renforcement des liens de coopération avec les Nations unies», a-t-il mentionné. «En m’inclinant, avec respect et déférence, à la mémoire de ce grand homme d’État qui a accompagné l’histoire contemporaine du Ghana, et en priant pour le repos de son âme, je vous prie d’agréer, monsieur le Président et cher Frère, l’expression de ma très haute considération», conclut le Président de la République.