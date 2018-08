Célébration demain de l’Aïd El-Adha : spiritualité, solidarité et citoyenneté

Lancée récemment, la campagne de sensibilisation à l’adresse des commerçants et opérateurs économiques de la capitale à la nécessité de respecter le programme de permanence relatif aux deux jours de l’Aïd-el-Adha se poursuit toujours.

Cette campagne, qui ne prendra pas fin avant la veille de l’Aid, soit aujourd’hui au soir, a, en fait, pour objectif « d’éviter les perturbations d’approvisionnement durant les deux jours de l’Aïd et appelle les commerçants et opérateurs économiques à la nécessité de respecter le programme de permanence relatif aux deux jours de l’Aid El Adha et la semaine qui suit, et ce, pour garantir l’approvisionnement des citoyens en produits de grande consommation », comme précisé, d’ailleurs par le représentant de la direction du Commerce de la wilaya d’Alger. Dans une déclaration à la presse, M. Dahar Layachi, a en effet fait état de « la mobilisation de brigades d’agents de la répression des fraudes au niveau des 57 communes d’Alger afin de conseiller et orienter les commerçants pour une application efficace du programme de permanence », signalant par la même que cette campagne concerne au niveau de la capitale pas moins de 4.500 commerçants et autres opérateurs.

A Alger, comme à travers les autres wilayas du territoire national, des PV de signification ont été remis aux commerçants concernés par la permanence, les obligeant à respecter le programme de permanence. Remarque importante à retenir, dans ce contexte, « tout non-respect de ce programme entraîne des sanctions administratives pouvant aller jusqu’à la fermeture des commerces», et ce, en application des dispositions de la loi 18-08 du 10 juin 2018 relative aux conditions d’exercice des activités commerciales, ainsi que l’arrêté du wali d’Alger daté du 31 juillet 2018 portant organisation de la permanence des commerçants et opérateurs économiques durant les deux jours fériés de l’Aid El Adha, du 1er jour de Muharram et d’Achoura.

A noter, ici, que la permanence ne concerne pas toutes les activités commerciales elle se limite, en fait, aux services dont a besoin le citoyen lors des fêtes religieuses, à l’image des magasins d’alimentation générale, les vendeurs de fruits et légumes, les boulangeries et certaines activités de service (cafétérias, restaurants, fast-foods et stations essence). Au niveau de la capitale, la direction du Commerce d’Alger a mobilisé 93 brigades composées de 187 agents des services de la répression des fraudes et des investigations économiques qui veilleront au bon déroulement de l’opération de permanence et du suivi du programme, selon les explications de ce même responsable. Il faut savoir, par ailleurs, que les grands centres commerciaux, à l’instar d’ARDIS, UNO, le centre commercial de Bab Ezzouar et CARREFOUR devront assurer la disponibilité des produits alimentaires durant les deux jours de l’Aid. Il en est de même pour le marché de gros de légumes et de fruits des Eucalyptus, les abattoirs d’Alger et les marchés de gros des produits alimentaires de Oued S’mar et de Kouba.



Le ministère du Commerce prévoit la mobilisation de 50.806 commerçants



En tout et pour tout, et selon les chiffres du ministère du Commerce, 50.806 commerçants sont appelés à assurer la permanence à travers le territoire national durant les jours de l’Aïd El Adha, soit une augmentation de 47% par rapport au nombre de commerçants mobilisés lors de l’Aïd el Adha 2017, a indiqué le ministère dans un communiqué rendu public il y a de cela une semaine. «Ces permanenciers sont constitués de 5.506 boulangeries, 33.013 commerçants dans l’alimentation générale et fruits et légumes, 11.949 pour les activités diverses et 462 unités de production (136 laiteries, 283 minoteries et 43 unités de production d’eaux minérales) », détaille le ministère. L’on saura par ailleurs que pas moins de 2.219 agents de contrôle seront mobilisés pour encadrer ce programme, assurer le suivi des différents commerces concernés par la permanence élargie aux abattoirs et aux marchés de gros de fruits et légumes.



Plus de 1.500 vétérinaires sur le terrain



Pour sa part, le ministère de l’Agriculture a assuré que « toutes les mesures sanitaires ont été prises deux mois à l’avance en prévision de l’Aid El Adha » et qu’ «en plus des 1.500 vétérinaires fonctionnaires mobilisés pour assurer la permanence durant cette fête religieuse et tout au long des jours qui la précèdent, il a été fait appel à 9.000 vétérinaires praticiens pour assurer la couverture sanitaire du cheptel durant cette occasion ». Aussi, un nombre important de vétérinaires est mobilisé au niveau des points de vente appropriés pour assurer le contrôle sanitaire du cheptel ovin commercialisé durant cette période.

Demain, soit le jour même de l’Aid, des brigades mobiles vont sillonner des villes et effectuer des contrôles au niveau des quartiers et des abattoirs afin de vérifier les carcasses et sensibiliser les citoyens contre d’éventuels risques sanitaires, tel le kyste hydatique qu’on peut retrouver, éventuellement, au niveau du foie ou des poumons du mouton. Il est vivement conseillé aux citoyens ayant constaté le kyste hydatique au niveau du mouton sacrifié de ne pas jeter les abats parasités dans la nature, ni les donner au chien qui risque de devenir, à son tour, un facteur de transmission de cette maladie à l’homme et au cheptel.



Naftal assure le service



Outre les commercants et les vétérinaires, les pompistes seront également de service. En effet, « la distribution des produits pétroliers sera assurée durant les deux jours de Aïd El Adha sur tout le territoire national », a souligné, jeudi dernier, la Société nationale de commercialisation et de distribution de produits pétroliers (Naftal) dans un communiqué. « Naftal informe que durant les deux jours de Aïd El Adha et à l’instar des autres jours, la distribution des produits pétroliers sera assurée sur l’ensemble de son réseau stations-service et de ses points de vente de jour comme de nuit (24h/24), à travers tout le territoire national », précise la même source.



AEP : 8.000 agents



Il faut dire également que dans l’objectif d’assurer la continuité d’approvisionnement en eau potable et le bon fonctionnement des réseaux, le ministère des Ressources en eau compte mobiliser 8.000 agents à travers le territoire national, comme souligné dans son communiqué.

Par ailleurs, les services de sécurité prévoient eux aussi un dispositif spécial pour assurer la sécurité des personnes et des biens, à l’occasion de cette fête religieuse. Pour sa part, la Protection civile appelle les citoyens à un maximum de prudence lors du rituel du sacrifice. En effet, la Direction générale de la Protection civile a appelé, hier, les citoyens à plus de prudence dans l’usage de certains outils (couteau, hache, chalumeau) dans le rituel du sacrifice à l’occasion de la fête de l’Aïd El-Adha qui sera célébrée mardi et mercredi, soit, demain et après-demain. «En prévision de la célébration de l’Aïd El-Adha et eu égard aux innombrables cas d’incendies, de blessures et de brûlures dont sont victimes chaque année des personnes, notamment les enfants, et afin de réduire les conséquences générées par l’utilisation des outils lors du sacrifice, les citoyens sont appelés à un maximum de prudence en raison de la dangerosité de tous ces outils», souligne notamment le communiqué de la protection civile.



La permanence concerne également les transports



Côté transport, l’Entreprise de transport urbain et suburbain d’Alger (ETUSA) a mis en place un dispositif spécial pour desservir les cimetières à Alger durant les deux jours de l’Aïd El-Adha coïncidant avec les 21 et 22 août 2018, a indiqué, jeudi dernier, un communiqué de cette entreprise.

Un programme spécial “Aïd El Adha” a été mis sur pied pour permettre à la population algéroise de se déplacer aisément vers les différents cimetières de la capitale, à travers cinq principales stations, à savoir, celles du 1er-Mai, la place des Martyrs, Chevalley, Bach Djarrah et El Harrach, a ajouté la même source. L’ETUSA a mobilisé, dans ce sens, deux bus au niveau de chaque station à 20 minutes d’intervalle, de 08h30 jusqu’à 15h00, indique l’ETUSA. A cet effet, cinq stations (point de départ) ont été désignées pour desservir, en navettes spéciales, les nombreux cimetières d’Alger selon le programme suivant :

- De la station Place du 1er-Mai à destination des cimetières d’Al-Alia, Garidi, Sidi Yahia, El Madania et Ben Aknoun. - De la station place des Martyrs à destination des cimetières d’Al-Alia, El Kettar (côté haut et bas), et Bouzaréah. - De la station Chevalley à destination des cimetières de Beni-Messous, Dely-Brahim et Ouled-Fayet. - De la station Bach Djarrah à destination des cimetières d’Al-Alia, Sidi Rzine par Barraki. - De la station d’El Harrach à destination du cimetière d’Al- Alia par Sidi-Tayeb.

Par ailleurs, des liaisons sont également prévues au départ des localités de Chaibia, Birtouta, Sidi M’hamed, Ed-Dalia, Zeralda, Rouiba pour rallier les différentes stations de liaison, souligne l’entreprise.

La SNTF a concocté, elle aussi, un programme spécial pour les trains voyageurs de grandes lignes, lequel programme est entré en vigueur le 17 du mois courant et s’étalera jusqu’au 9 septembre prochain. Ce programme spécial Aïd El Adha se caractérise par le renforcement de l’ensemble des trains par des voitures supplémentaires et la mise en marche de nouveaux trains sur les lignes, à la plus importante demande, révèle la SNTF.

D’autre part, la Société de gestion des gares routières d’Algérie (Sogral), qui a procédé, en prévision de l’Aïd El Adha, à la programmation de plus de 900 départs par jour vers les différentes destinations internes durant les trois jours qui précèdent l’Aïd et à l’installation de plus de 40 caméras de surveillance au niveau de “la Gare routière du Caroubier” pour assurer la sécurité des voyageurs, a prévu elle aussi un service minimum devant être assuré durant les deux jours de l’Aid pour les destinations de moins de 150 kilomètres, outre la programmation de départs pour les longs trajets au niveau de toutes les gares routières dirigées par la société.

Le responsable de cette société a fait état, également, de la mobilisation des travailleurs et d’agents de contrôle et d’hygiène (3.000 travailleurs) suivant un système de permanence avec annulation de tous les congés pour assurer « un service de qualité » aux voyageurs.



Netcom mobilise 4.700 agents d’hygiène, dont plus de 600 pour la récupération des peaux de mouton



L’entreprise de collecte et d’enlèvement des déchets domestiques de la wilaya d’Alger NETCOM a, elle aussi, prévu un programme spécial Aid El Adha, au cours duquel pas moins de 4.700 agents d’hygiène vont être mobilisés. Sur ces 4.700 agents, 600 auront pour mission, la récupération des peaux de mouton. Il est prévu également la mobilisation de 450 véhicules, y compris les camions de lavage, pour la collecte des ordures durant les deux jours de l’Aid Al Adha, conformément au programme arrêté pour l’occasion. Selon la chargée de communication de Netcom, « les quantités de déchets durant la période de l’Aïd augmentent d’une manière très importante, car elles passent de 1.800 tonnes/jour durant une journée ordinaire, jusqu’à 5.200 tonnes/jour, durant l’Aïd El Adha ».

Il va sans dire aussi que la nature des déchets à enlever durant l’Aïd El Adha est différente de ceux collectés durant les autres périodes de l’année. A cet effet, Netcom compte multiplier le nombre de voyages des camions par deux, soit de 300 à 600 voyages/jour. En somme, le travail se fera d’une manière continue pendant les deux jours de l’Aïd.



Electricité et gaz : des équipes d’astreinte mobilisées durant les jours de l’Aïd



« Les équipes d’astreinte de la Société algérienne de distribution de l’électricité et du gaz (SDC) seront mobilisées 24h/24h durant la fête de Aïd El Adha, qui sera célébrée les 21 et 22 août et le week-end jusqu’au 25 du mois courant, afin d’assurer la continuité du service, répondre aux attentes de la clientèle et prendre en charge ses doléances », indique la société dans un communiqué.

Ainsi et en cas de perturbation dans l’alimentation en électricité et/ou en gaz, l’entreprise invite ses clients à contacter ses services sur les numéros affichés sur le fil d’information de son site Web (www.sdc.dz) pour toute demande d’intervention ou d’information.

Synthèse de Soraya Guemmouri