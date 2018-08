SociÃ©tÃ© des eaux dâ€™Alger : des cellules de surveillance et Ã©quipes dâ€™astreinte mobiLisÃ©es

«Une cellule de surveillance composée de l'ensemble des directeurs opérationnels de l'entreprise a été mise en place par la SEAAL afin d’assurer le bon fonctionnement des systèmes de distribution de l’eau, et d'éviter les pannes et les dysfonctionnements le jour de l'Aïd», a indiqué, hier, le directeur de l’exploitation eau au sein de cette entreprise, M. Slimane Bounouh. S’exprimant, lors d’une conférence de presse organisée au niveau du centre de Télé-contrôle, sis à la Direction générale de la SEAAL, M. Bounouh a fait savoir également que des équipes d'astreinte sont mobilisées pour intervenir en cas de besoin. Le même responsable, qui a expliqué à la presse comment se fait le suivi du niveau des réservoirs à temps réel grâce au télé-contrôle, a indiqué que plus de 1.2 million de mètres cubes d’eau sont produites et injectées quotidiennement dans le réseau de distribution d’eau potable sur Alger et sur Tipasa. «Cette quantité est suffisante pour alimenter les habitants d’Alger et de Tipasa en eau potable, pendant les périodes ordinaires, où la consommation est raisonnable», a-t-il estimé.

Néanmoins, durant les périodes de fortes chaleurs et les fêtes religieuses, le même intervenant a révélé que des pics de consommation sont enregistrés, atteignant des pointes de consommation exceptionnelles, ce qui fragilise le Système d’alimentation en eau potable. Ceci nonobstant le fonctionnement en pleine capacité des installations et les mesures prises pour permettre aux citoyens de passer un Aïd-el-Adha serein. En effet, selon M. Bounouh, «une surconsommation provoque une baisse rapide des niveaux des réservoirs. Cette baisse rapide ne peut pas être compensée par les opérations de remplissage, ce qui provoque des perturbations dans l’alimentation en eau potable».

Aussi, pendant le premier jour de l’Aïd-el-Adha, entre 9h et 13h, du fait de la surconsommation, le niveau des réservoirs baisse d’une manière drastique, les perturbations commencent à être ressenties dès les premières heures. «Il nous faudra, entre 4 heures et 12 heures pour remplir les réservoirs et rétablir progressivement l’alimentation en eau potable», a-t-il précisé. Pour garantir la continuité du service, la SEAAL lance un appel à solidarité auprès des citoyens d’Alger et de Tipasa, à l’effet de rationaliser la consommation durant l’Aïd-el-Adha. Le responsable a appelé ainsi à une mobilisation collective afin d’assurer une répartition équitable de la ressource. Du fait de l’interconnexion du réseau de distribution d’eau potable, une hausse d’une consommation au niveau d’une commune se situant à l’est d’Alger, par exemple, pourra impacter l’alimentation en eau potable au niveau d’une commune se situant au centre d’Alger.

Pour sa part, le directeur général de l’Algérienne des eaux (ADE), M. Smaïl Amirouche, a fait savoir que des camions-citernes ont été mobilisés par l’Office national de l’assainissement (ONA), et ce à travers toutes les wilayas du pays. Cette eau sera exploitée pour l’assainissement afin de réduire la pression sur la consommation de l’eau potable durant les deux jours de l’Aïd-el-Adha. Le même responsable, qui s’exprimait au sujet de la contamination de l’eau potable gérée par l’ADE, a souligné que les rapports ont prouvé que cette eau est saine, tout en ajoutant que les cas d’intoxication enregistrés récemment sont dus à la consommation d’eau des puits exploités par des privés. Il faut dire qu’en prévision de la fête de l’Aïd-el-Adha, le ministre des Ressources en eau, M. Hocine Necib, a exigé auparavant la mobilisation de tous et à tous les niveaux. «Il appartient à chacun de vous de prendre toutes les mesures, pour que nos concitoyens profitent au maximum de leurs vacances et de passer l’Aïd-el-Adha dans de meilleures conditions», a-t-il insisté. Et d’ajouter : «Les gestionnaires du service public de l’eau ont tenu à assurer que toutes les mesures ont été prises pour que la fête de l’Aïd se passe dans de bonnes conditions.» Comme chaque année, un dispositif exceptionnel est élaboré et sera mis en œuvre avant cette fête. Ce dispositif exceptionnel consiste à «garantir la disponibilité de la ressource en eau, à s’assurer du bon fonctionnement des installations hydrauliques, à veiller au remplissage de tous les réservoirs, à mobiliser les moyens humains et matériels nécessaires, à assurer la permanence à tous les niveaux de responsabilité et à renforcer la communication en direction des usagers».

Salima Ettouahria