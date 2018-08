Combats de moutons : Une tradition dÃ©criÃ©e

Depuis quelques années, il y a une nouvelle attraction qui vient macabrement divertir certains à la veille de chaque aïd-el-adha. avant d’être sacrifiés, nombre de béliers sont traditionnellement appelés à combattre pour le plaisir des petits et l’appétit financier des plus grands. Cette année encore, Alger se transforme en vrai arène de combat de moutons. Les joutes se déroulent dans les quartiers populaires durant les deux semaines qui précèdent l’événement religieux. Les enfants sont ravis du spectacle offert. Les adultes se réjouissent des gains qu’ils ont réalisés ou se lamentent de ne pas avoir parié sur le bélier le plus féroce. Il existe même un championnat, certes non officiel, mais tous les adeptes de ces combats se donnent rendez-vous dans des endroits précis. Les combats ont lieu généralement une fois pas semaine. Réda, habitant le quartier de climat de France et passionné par ces rixes, nous explique que le bélier de combat «reçoit des soins journaliers. La laine est brossée quotidiennement. Les entraînements aussi. Le bélier marche 10 km pour supporter les rudes combats. Car, il n'y a pas d'entraînements spécifiques». On remarque en effet que ces moutons «exceptionnels» possèdent une musculation impressionnante et un caractère grincheux et belliqueux. «Plus le bélier est coléreux plus il gagne de combats et plus sa valeur augmente», nous dit Réda. Le prix des béliers de combat dépasse l'imaginaire. Ils sont cotés à partir de 70.000 DA. Les plus chers actuellement dépassent la bagatelle des 100 000 DA. Lors des combats, plus un bélier gagne, plus son prix augmente et le contraire est juste. C'est une sorte de bourse de moutons. En ce qui concerne les paris, beaucoup de propriétaires de béliers de combats ramassent de vraies fortunes même s’ils disent ne pas participer à ces tournois basés sur ce jeu. Mais une chose est sûre, les paris existent. Réda témoigne que «les gens qui assistent aux combats ne font pas qu’apprécier le spectacle, ils misent de l’argent même si beaucoup d’entre eux rentrent bredouille chez eux», nous dit Réda. Des voix s’élèvent néanmoins pour condamner ces combats violents qui se terminent souvent dans le sang, voire par la mort d’un des animaux en compétition. Beaucoup de personnes suivent désormais les avis religieux émis sur ces combats avant de suivre leur instinct d'hommes, estimant qu'il est interdit de faire souffrir l'animal. Cheikh Mohamed, imam à la mosquée de Ouled Fayet, nous dit que «cette célébration annuelle commémore le sacrifice offert à Dieu par Abraham, ce mouton que nous sacrifions est donc une offrande pour dieu, il doit être sain et exempt de tout défaut, et ces moutons qu’on fait combattre jusqu’au sang deviennent mal propres». L’imam rappelle que la «plupart des descendants d’Abraham semblent avoir oublié le goût du vrai combat spirituel le plus noble qui puisse exister, celui contre soi-même». Cheikh Saïd nous dit que «c’est plus la dimension symbolique de cette fête qui importe, la piété qui sous-tend l’action et non le mouton et les plaisirs liés à sa consommation. Il s’agit d’une fête dont le Seigneur rappelle qu’à l’occasion ‘’ni leurs chairs ni leurs sang n’atteindront Allah, mais ce qui l’atteint de votre part, c’est la piété’’».

Farida Larbi