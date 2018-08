Rituel du sacrifice : Lâ€™appel de la protection civile

La Direction générale de la Protection civile a appelé dimanche les citoyens à plus de prudence dans l'usage de certains outils (couteaux, hache, chalumeaux) dans le rituel du sacrifice à l'occasion de la fête de l'aïd-el-adha qui sera célébrée demain et mercredi. «En prévision de la célébration de l’Aïd-el-adha et eu égard aux innombrables cas d’incendies, d’accidents de coupures et de brûlures dont sont victimes chaque année, des personnes notamment les enfants, et afin de réduire les conséquences générées par l’utilisation des outils lors du sacrifice, les citoyens sont appelés à un maximum de prudence en raison de la dangerosité de tous ces outils», précise la même source.

La Protection civile rappelle, dans ce sens, certaines précautions d'usage pour éviter tout incident, notamment la vérification de la conformité du tuyau et du détendeur de gaz utilisés pour relier la bouteille de gaz butane, ainsi que le non-recours à une meuleuse pour affûter et affiler les couteaux en présence d’enfants, compte tenu du risque de projection d'éclats.