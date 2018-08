AÃ¯d-El-Adha : Les Ã©pices Ã  lâ€™honneur Ã  Alger

Demain, c’est l’Aïd-el-Adha, et les préparatifs ne se limitent pas uniquement à l’achat du mouton. Il s’agit d'autres dépenses réservées aux ustensiles nécessaires à cette fête religieuse et à la préparation des épices pour les repas de l’Aïd.

Ainsi les préparatifs se poursuivent encore pour ce jour de Arafat, traditionnellement jeûné… et d’autres emplettes sont à prévoir : épices, légumes, fruits, charbon de bois, ustensiles et tout autre produit alimentaire.

En tête de liste, ce sont surtout les épices qui sont le plus convoités par les ménagères, notamment le «carvi», pour sa qualité aromatique et qui donne toute sa saveur à la «Douara» ; ce plat tant apprécié en ce jour de l’Aïd. Tous les magasins où l’on peut bien se ravitailler en ces assaisonnements, ainsi que certains herboristes sont pris d’assaut, en cette période, car il convient pour les mères de familles de bien choisir ce produit ainsi que d’autres tels le cumin, le poivre noir et le paprika considérés comme très essentiels dans la préparation de certains plats, bouzlouf, entre autres. Les choix sont alors divers, entre les ménagères qui préfèrent pilonner elles-mêmes ces épices, une tradition séculaire héritée des grand-mères, qui s’adonnaient à grand cœur dans la préparation de tous ces produits, ou celles qui se contentent de les acquérir prêts pour leur utilisation.

Au niveau des différents marchés de la capitale, à Meissonnier, comme à Clausel, à la rue de la Lyre, à Nelson et à Bab El Oued, des vendeurs proposent pots de moutarde, harissa, mayonnaise, champignons, maïs… et toute la panoplie d'épices indispensables aux ménagères pour la cuisson de plats traditionnels. Côté approvisionnement, les commerçants affirment être suffisamment achalandés pour faire face à la demande extraordinaire en cette période de fête… de véritables attroupements observés devant les marchands de condiments. Dans un florilège d’effluves enveloppant l’atmosphère, des monticules rougeoyants, safranés et verdoyants se dressent sur les étalages : ras-el-hanout, carvi, cannelle, piment, safran, cumin, paprika et coriandre représentent l’essentiel des condiments demandés. Les femmes s’empressent de passer leurs commandes.



La fièvre des achats



Les prix de ces épices d’assaisonnement ont sensiblement augmenté à l’occasion de l’Aïd, mais cela n’a aucun effet dissuasif vu la «fièvre des achats» qui s’est emparée des consommateurs pourtant essoufflés par tant d’acrobaties, et épuisés par des dépenses sans fin, notamment celle du mouton.

Au milieu du brouhaha qui s’élève du marché, ponctué par moments de bêlements des moutons qui «égayent» le centre-ville, «Besaha wa Lahna» «laâkouba lil aâm el djaï» est sur toutes les lèvres, dans le marché de Bab-el-Oued, de nombreux petits métiers-saisonniers émergent et prospèrent dans les boulevards et les ruelles des villes, des activités amplement liées au rituel du sacrifice et aux traditions authentiques des familles. Les métiers informels pullulent, à cette occasion, entre la vente de charbon et de paille, le remoulage des couteaux. Les affûteurs de couteaux et autres candidats à l’égorgement des moutons sont également fidèles au rendez-vous. Sur les lieux, le rémouleur semble dépassé. Il se donne du cœur à l'ouvrage et travaille sans répit. Vieux, jeunes et moins jeunes étalent les instruments à l'affûtage. Cela fait partie de l'ambiance coutumière. C'est normal. Mais ce qui va contre le bon sens est que certains parents trouvent normal de charger leurs bambins de cette «tâche» en mettant entre leurs mains ces accessoires pour aller solliciter le rémouleur du coin. Un réflexe qui est loin d'être anodin, surtout lorsque ces petits enfants s'amusent à manipuler maladroitement cet attirail qu'ils prennent pour un «machin» ludique...

Ainsi la fête du sacrifice est d’autant plus réussie quand elle réunit les proches, mais demeure une occasion propice aux commerçants «occasionnels» qui poussent comme des «champignons» à la faveur de cette fête. Les revendeurs à la sauvette reviennent à la charge comme chaque année. Idem du côté des commerçants –grossistes en particulier, où la commande est à la conjoncture aux couleurs de l’Aïd, puisque les étals changent de produits pour se reconvertir aux ingrédients tant convoités en cette occasion, cordes bien ficelées, crochets de boucherie pour accrocher le mouton, et petite pompe à vélo, très pratique pour gonfler le mouton au moment du dépeçage. Outre les instruments tranchants, on se rue aussi sur les bassines, récipients métalliques et même la vaisselle. Et le charbon est loin d’être en reste, puisqu’il constitue l’élément principal à la préparation des brochettes (Chwa), durant la semaine de l’Aïd…

En attendant, joyeux Aïd à toutes et à tous !

S. Sofi