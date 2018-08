Accidents domestiques : Les enfants, principales victimes

• En cas d’intoxication médicamenteuse, le ministère conseille d’appeler le « 10.32 ».

«Une fraction de seconde d’inattention suffit pour que survienne la catastrophe. Seules la pédagogie et la surveillance peuvent limiter les accidents domestiques et sauver vos enfants», tel est le message adressé, hier, par les services de l’Institut national de santé publique (INSP) lors d’une conférence animée au niveau de son siège. En effet, les chiffres recensés par les structures sanitaires vont crescendo. En 2017, sur 2.232 cas enregistrés, 1.819 étaient des enfants avec une moyenne d’âge de 9 ans. Un constat alarmant. «Les mesures préventives deviennent urgentes», signalent les spécialistes qui affirment, à ce propos que «l’enfant, en raison de son âge, est un être vulnérable, parce qu’il est incapable d’intégrer la notion de danger. Sa sécurité dépend entièrement de ses parents». Les conférenciers feront remarquer que les principaux mis en cause dans les cas d’accidents domestiques sont les médicaments mis à la portée des enfants. Aussi et aux fins d’éviter toute intoxication médicamenteuse, les spécialistes recommandent de placer les produits pharmaceutiques et autres produits ménagers et de bricolage en hauteur, de façon à ce que le l’enfant ne puisse pas les atteindre. Ceci dit, les responsables de l’INSP recommandent qu’en cas d’intoxication les parents doivent appeler le centre antipoison du centre national de toxicologie sur le numéro 10.32 joignable par l’opérateur téléphonique Mobilis ou sur le 023.36.77.77.

Autre cause présentée c’est bien sûr, la brûlure qui peut être causée par plusieurs appareils ménagers, surtout à la veille de l’Aïd el Adha. Les intervenants ont mis en garde contre la «Tabouna» cette gazinière au ras du sol est à l’origine de trop nombreux drames, «quand vous l’utilisez, faites-le dans un endroit inaccessible aux enfants car ils peuvent facilement se brûler» ont-ils conseillé. A noter que l’établissement Pierre et Claudine Chaulet d’Alger est le seul établissement spécialisé au niveau national qui prend en charge les brûlures d’enfants avec plus de 6.000 cas par an, dont certains graves, ayant nécessité des amputations et d’autres en attente d’interventions réparatrices sur une liste d’attente qui s’étend jusqu’à 2020.

En cas de brûlure, il a préconisé de «mettre l’endroit atteint au contact de l’eau pendant 15 minutes et d’éviter l’utilisation de la farine, du dentifrice et autres produits qui entraînent des complications graves». Pour les experts présents hier, l’intérieur de la maison représente le lieu principal d’accident pour cette tranche d’âge. Pour les enfants de moins d’un an, les accidents surviennent davantage dans la cuisine, la chambre et la salle de bains. Quant aux accidents touchant les enfants de 1 à 4 ans, ils ont le plus souvent lieu dans la cuisine et la salle de séjour. L’âge augmentant, ces accidents diminuent et surviennent de plus en plus à l’extérieur de la maison. Au cours de l’année 2015, selon le rapport publié sur le site de l’institut national de santé publique, 29.765 accidents domestiques ont été colligés au niveau des structures de santé à travers le territoire national. «L’analyse globale des données sur les accidents domestiques montre que dans 49,44% des cas ce sont des garçons et dans 50,56% des filles», précise le document. Selon l’âge les enfants de (0-4 ans) représentent 31,41% des cas, les 4-10 ans 33,24% et les 10-15 ans 35,35%. Cependant, une meilleure adhésion des différentes structures de santé est nécessaire pour pouvoir assurer une bonne surveillance des accidents domestiques chez les enfants 0-15 ans. A cet effet, l’institut affirme qu’il est indispensable de relancer et de renforcer les actions de prévention primaire, les actions de sensibilisation sur les risques d’accidents domestiques et la surveillance de l’enfant dans son environnement parental. A l’occasion de cette conférence, diverses communications traitant des accidents domestiques : intoxication domestique par les produits, brûlures cutanées et prévention, des intoxications par les plantes et les médicaments, ont été présentées à la presse nationale venue en nombre, eu égard à l’importance du sujet en débat.

Sarah A. Benali Cherif

------------------------///////////////////////////

La prudence pour limiter les dégâts

L’Aïd, ce n’est pas que de la gaieté et de la bonne humeur. C’est aussi ces petits accidents qui reviennent, chaque fois, faute de mauvaise manipulation de coutellerie et autres matériels utilisés lors du rituel du sacrifice du mouton. En effet, très souvent, la fête est gâchée par des incidents, parfois graves. Les services d’urgences des CHU, à vrai dire, connaissent un grand rush, qui pour des blessures, qui pour des brûlures de deuxième et même troisième degrés ou encore des complications de maladies chroniques comme le diabète et l’hypertension artérielle. Il faut dire que les deux jours de l’Aïd n’évoquent pas seulement la fiesta chez-soi et lors des rencontres familiales où tout le monde, grands et petits s’appliquent, chaque année, à célébrer ce grand évènement comme le veut la tradition, mais également ces «fautes» de trop commises, faute d’inattention et d’inadvertance, qui coûtent cher lors de l’accomplissement du rituel d’égorgement du mouton. Des centaines de personnes se déplacent dans les établissements de santé pour se faire soigner après une fausse manœuvre ou une boulimie qui se retourne contre elles. Le CHU Mustapha a enregistré, pour rappel, l’année passée, durant les deux jours de l’Aïd, près de 400 patients dont plus de 150 cas liés aux blessures lors des opérations d’abattage et 200 autres dus aux complications des maladies chroniques très souvent associés au diabète et l’hypertension artérielle. Il faut signaler aussi que les accidents de la route viennent également mettre leur grain de sel pour polluer l’atmosphère de l’Aïd. Aussi, pour sensibiliser le citoyen sur ces fléaux, les services de la protection civile, comme à chaque Aïd, lancent un appel pour un meilleur usage de l’arsenal d’abattage de la bête, à l’instar des couteaux, des haches, des chalumeaux et bien entendu la fameuse «tabouna», cet autre ennemi qui guette la ménagère.

Les mêmes services appellent, en effet, les citoyens à plus de prudence afin d’éviter le pire et ce, en s’assurant de la bonne qualité et de la conformité aux normes admises des outils utilisés, comme c’est le cas du tuyau et du détendeur de gaz, utilisés pour relier la bouteille de gaz butane, qui peuvent s’avérer très dangereux s’ils ne répondent pas aux normes de sécurité ! Il est impératif de ne jamais négliger ces petits détails pour passer un bon Aïd. Après, vaut mieux prévenir que guérir !

Samia D.